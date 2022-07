Max Kühner zegeviert in weinig spannende GCT Grand Prix van Monte Carlo

Darragh Kenny legde met Volnay du Boisdeville (v.Plot Blue) de druk bij Max Kühner met EIC Coriolis des Isles (v.Zandor) door foutloos te blijven in 35.70 seconden. Kühner lag de hele rit achter op het schema van Kenny maar maakte het verschil op de laatste lijn door een galopsprong weg te laten en in Monaco voor het eerst in zijn leven een GCT Grand Prix op naam te schrijven. Aan de streep was het verschil met Kenny maar 0.34 seconden. Met twee strafpunten voor tijdsoverschrijding legde Olivier Philippaerts beslag op de derde plaats met H&M Miro (v.Diamant de Semilly).

Het is toch een groot verschil als het gros van de wereldtop niet aanwezig is. Hoe hoog het prijzengeld ook is dat weegt niet op tegen het verlies aan kwaliteit. Als je het verschil in spanning en beleving ziet tussen het CHIO in Aken en deze editie van de GCT in Monte Carlo dan is het contrast groot.

Het zag er lange tijd naar uit dat het een barrage voor de vele vierfouters zou gaan worden tot Kenny en Kühner foutloze scores noteerden en het publiek van een veel kortere barrage verzekerde. Kenny had over geluk niets te klagen in de eerste ronde toen zijn paard bij de uitsprong zijn achterbenen in de oxer liet zakken maar precies op tijd weer uitsloeg om een fout te vermijden.

Maikel van der Vleuten hield het voor gezien na een paar fouten van Elwikke (v.Eldorado vd Zeshoek).

Reactie Max Kühner

“Er was me veel aan gelegen om dit jaar de rollen om te draaien. De laatste keer was het Darragh Kenny die mij klopte en ik tweede werd. Ik had de barrage heel goed gemeten en wist dat het met mijn paard mogelijk was om naar de laatste hindernis een galopsprong weg te laten. Mijn paard is niet de snelste maar hij is voorzichtig en was het hele concours al in grootse vorm. Het doet me veel dat ik nu eindelijk een GCT Grote Prijs heb gewonnen en geplaatst ben voor de super Grand Prix”, aldus de blije Oostenrijkse ruiter.

Uitslag