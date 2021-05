Olivier Robert boekt grootste winst uit carrière: “Ik ben altijd tweede”

Zaterdag versloeg de Franse springruiter Olivier Robert de Britse snelheidsduivel Scott Brash in de barrage van de Global Champions Tour in Madrid. Het is de grootste winst in de carrière van de 45-jarige Fransman, die nummer 64 op de wereldranglijst staat. "Ik kan het niet geloven, dit is echt een fantastische dag voor mij en mijn team!" Robert won de GP met Vivaldi des Meneaux (v. Chippendale Z).

“Ik ben eigenlijk altijd tweede en heb nog nooit een 5* Grand Prix gewonnen” vertelde Robert na afloop.”Het was lastig om tegen Scott Brash te moeten, maar ik zag een mogelijkheid omdat hij vandaag minder snel was dan normaal.” De barrage ging alleen tussen Robert en Brash, de overige combinaties hadden springfouten in de basisomloop. Robert heeft nu een kaartje voor de grote Super Grand Prix in Praag eind dit jaar. “Om daar te mogen rijden, met al die kampioenen. Ik snap het gewoon niet, ik ben helemaal geen kampioen, het is echt ongelooflijk.”

Bart Bles tweede in tussenklassement

In het tussenklassement voor jaartitel van de GCT, stond Niels Bruynseels bovenaan na zijn winst in de eerste etappe in Doha. Na Madrid is de Belg gekelderd naar plaats 8, omdat hij zich niet kwalificeerde voor de Grand Prix. Scott Brash leidt het klassement nu met 68 punten, op de hielen gezeten door Bart Bles (63 punten) en Olivier Robert (60 punten). Bles werd gisteren zevende. Het seizoen is echter nog lang. Er staan nog 13 afleveringen op de agenda, dus er kan nog van alles gebeuren.

Bron: Persbericht / Global Champions Tour / Horses.nl