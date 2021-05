Olivier Robert wint GCT Madrid na ultrakorte barrage

In de Global Champions Tour van Madrid drongen slechts twee combinaties door tot de barrage. Dat waren de Brit Scott Brash, die met Hello Jefferson (v. Cooper vd Heffinck) het spits af mocht bijten en de Fransman Olivier Robert met Vivaldi des Meneaux (v. Chippendale Z). Brash bleef foutloos in 39,26 seconden. Robert ging daar verpletterend overheen door in 36,74 seconden naar de winst en de 100.000 euro te rijden. Bart Bles werd knap zevende.

Robert rijdt de nu twaalfjarige Vivaldi des Meneaux inmiddels ruim vijf jaar. In februari waren ze tweede in de Grand Prix van Doha. De overwinning van vandaag is hun grootste succes tot nu toe.

Kenny op drie

De snelste vierfouter was de Ier Darragh Kenny, die met plaats drie in deze 5* over 1m60 aan de haal ging. Hij was met de hengst Cartello VDL (v. Cartani) veruit de snelste combinatie in de basisronde. Marlon Módolo Zanotelli werd met KWPN’er VDL Edgar M (v. Arezzo VDL) vierde en de vijfde plaats was voor Spanjaard Sergio Alvarez Moya met zijn KWPN’er Alamo (v. Ukato).

Bart Bles zevende

Ook Bart Bles en zijn toppaard Kriskras DV (v. Cooper vd Heffinck) kregen een balk in de basisronde. Zijn keurige tijd bracht hem naar de zevende plaats in het eindklassement. Het basisparcours was beslist onderscheidend te noemen. Beauville Z en Maikel van der Vleuten hadden er al zeer goede prestaties in de Global Champions League opzitten vandaag, dus de koek was een beetje op. Met 9 strafpunten werd Van der Vleuten alsnog 16e. Zijn vader Eric, die ook heel goed gereden had in de league, besloot Wunschkind (v. Casall) verder te sparen en groette af. Harrie Smolders en de tienjarige Bingo du Parc (v. Mylord Carthago) waren eveneens al goed bezig geweest in de GCL en hielden het hout ook niet meer hoog in de GCT.

Bron: Horses.nl