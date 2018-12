Paris Panthers winnen kwartfinale GCL Super Cup in Praag

Twaalf teams uit de Global Champions League begonnen gisteravond aan de kwartfinale om de Super Cup in Praag. De Paris Panthers, bestaande uit Gregory Wathelet, Darragh Kenny en Yuri Mansur, wonnen de kwartfinale met vier strafpunten. De drie teams met de Nederlandse ruiters plaatsten zich ook voor de halve finale die vanavond verreden wordt.

Uliano Vezzani had een technisch parcours neergezet, waarvan de laatste lijn de moeilijkste was. De dikke oxer uit de hoek met daar achter een dubbelsprong van steilsprongen op vijf korte of vier lange galopsprongen zorgden nogal eens voor fouten. Marc Houtzager met Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel) en Harrie Smolders op Don VHP Z (v. Diamant de Semilly) kregen een fout op de oxer, Leopold van Asten en VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco-Blue) gingen in de fout op de insprong van de dubbel.

Paris Panthers winnen

De Paris Panthers kwamen als beste uit de bus. Zowel Gregory Wathelet als Darragh Kenny bleven met hun paarden MJT Nevados S (v. Calvados Z) en Balou Du Reventon (v. Cornet Obolensky) foutloos. Alleen Yuri Mansur moest met de Verdi TN-dochter Ibelle Ask een springfout incasseren.

Tijdfout Michael Whitaker

Op de tweede plaats, met vijf strafpunten eindigde het team Doha Fursan Qatar. Bassem Hassan Mohammed zorgde met Gunder (v. Thunder van de Zuuthoeve) voor de foutloze ronde. Michael Whitaker en Strides Hilanasterne (v. Montender) kregen een tijdfout en er waren vier strafpunten voor Sheikh Ali Al Thani met de negenjarige Sirocco (v. Balou du Rouet).

Houtzager en Van der Vleuten vierde

Het team met de Nederlanders Marc Houtzager en Maikel van der Vleuten, Madrid in Motion, eindigde als vierde met acht strafpunten. Ook Van der Vleuten tikte met de KWPN hengst Verdi TN (v. Quidam de Revel) een balk uit de lepels en bracht het totaal op acht met de fout van Houtzager en Sterrehof’s Calimero erbij. Eduardo Álvarez Aznar hield de lei schoon op Rokfeller de Pleville Bois Margot (v. L’Arc de Triomphe).

Team met Smolders als laatste door

De Scandinavian Vikings met Leopold van Asten werden zesde. Harrie Smolders werd met zijn team Montreal Diamonds achtste en gaat als laatste door naar de halve finale.

Klik hier voor de uitslag.

Bron gcglobalchampions.com