Robert pakt GCT Rome, Van der Vleuten vierde

Maikel van der Vleuten werd vanmiddag in de Global Champions Tour van Rome vierde met Beauville Z (v. Bustique). De Nederlander had de lastige eerste startpositie in de barrage. De winst in het listige parcours was voor de ontketende Fransman Olivier Robert met Vangog du Mas Garnier (v. Cornet Obolensky). Robert staat nu tweede in het klassement van de Tour, met evenveel punten als Ben Maher, die aan de leiding gaat omdat hij een wedstrijd minder gereden heeft.

“Dit is geweldig” reageert Robert na afloop. “Ik wist niet eens of ik wel kon rijden dit weekend en om dan te winnen met dit paard… Ik heb nog nooit een grote GP met hem gewonnen. Ik heb best wat risico genomen in de barrage, maar dit was gewoon mijn dag.”

Maikel van der Vleuten eerste foutloze

Na 16 starters was Maikel van der Vleuten met Beauville Z de eerste die foutloos rondkwam in de basisomloop. Hij kon de neiging van Beauville om wat naar links te springen een beetje gebruiken om wat ruimte te maken in de aanloop naar de driesprong. Dat was een lijn waarin veel ruiters in de problemen kwamen, omdat het erg moeilijk was om er een extra galopsprong in te frommelen en zo diep genoeg onder de eerste terecht te komen. Uiteindelijk waren er slechts vijf combinaties die de barrage haalden. Zelfs Peder Fredricson, die de laatste weken vrijwel onverslaanbaar lijkt, had een balk in de basisomloop. Hij deed er daarna wel de turbo op bij H&M All In en werd zo de snelste vierfouter op plaats zes.

Verloop barrage

Maikel van der Vleuten was de eerste starter in de barrage. Het was foutloos, maar de lijnen konden strakker, dat was duidelijk. Vandaag was er geen grote galoppade in de laatste lijn mogelijk, maar moest een lastige gebroken lijn voor de hoofdtribune gereden worden. Bryan Balsiger en Twentytwo des Biches waren in het eerste stuk nog wat langzamer, maar de Zwitser ging vrijwel recht naar de laatste hindernis, in acht galopsprongen, en schaafde daarmee 0,25 seconden van de tijd van Van der Vleuten af. Daarmee was hij al verzekerd van een ticket naar de Super GP in Praag, omdat de andere barragisten allemaal al een etappe gewonnen hadden.

100ste GP

Ben Maher kreeg met Ginger-Blue een balk onderweg in de barrage. Maher reed vandaag de 100ste Grand Prix van zijn carrière en werd vijfde. Olivier Robert reed met veel bravoure en was al vroeg in het parcours een stuk voor op de tijd van Balsiger. Zijn schimmel deed enorm zijn best en misschien hadden de twee ook wel wat geluk op de laatste lijn. De Fransman was niet alleen uit op de hoofdprijs in Rome, hij stond ook tweede in het algemeen klassement voor de wedstrijd, dus er stond meer op het spel. Laatste starter was de Zweedse Malin Baryard-Johnsson, die vorige week de GP won met H&M Indiana (v. Kashmir van Schuttershof). Ook zij ging er vol voor en knalde door de arena. Het was echter net wat langzamer dan Robert en de Zweedse moest deze week genoegen nemen met plaats twee.

Smolders nu achtste in GCT-klassement

Harrie Smolders had een zeer soepele basisronde met Monaco (v. Cassini II). Hij reed schijnbaar moeiteloos naar en door de vervaarlijke driesprong, maar kreeg toch een balkje in de laatste combinatie van twee liverpool-hindernissen. Zijn snelle vierfouter was wel genoeg voor een klassering op plaats tien. Smolders stijgt daarmee flink in het GCT-klassement voor dit jaar. De voormalig winnaar bevindt zich op plaats acht, met nog twee etappes te gaan.

Overige Nederlanders

Suus Kuyten kwam als vierde combinatie de ring in met Alfa Jordan (v.Air Jordan). Ze hadden al een GCL rubriek in de benen en kregen een balk op het B-element van de eerste combinatie en daarna nog één op hindernis acht. Tenslotte viel er ook nog een balk in de driesprong, plus een tijdfout. Leopold van Asten kwam totaal niet uit op de (voor velen lastige) lijn naar de driesprong en kreeg een weigering van Elegant Hero Z. Hij besloot af te groeten. Eric van der Vleuten had een vroege fout op de eerste combinatie. Hij kwam daarna niet goed uit met zijn zes galopsprongen naar de driesprong. Wunschkind tikte op alle drie de hindernissen een balk uit de lepels en Van der Vleuten gooide (uiteraard) de handdoek in de ring.

Uitslag

Klassement GCT 2021

Bron: Horses.nl