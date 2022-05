Sanne Thijssen en vuurvreter Con Quidam winnen GCT Madrid

De GCT van Madrid werd zaterdagavond gewonnen door de 23-jarige Sanne Thijssen met haar topfitte vuurvreter Con Quidam (v. Quinar). Thijssen mocht als laatste starten en was na drie hindernissen al voorbij de gezamenlijke koplopers Darragh Kenny met VDL Cartello (v. Cartani 4) en Marlon Módolo Zanotelli met VDL Edgar M (v. Arezzo VDL), die gedeeld tweede werden.

Thijssen direct na afloop: “Dit gevoel kan je met geen pen beschrijven, dit paard is zo geweldig, ik zat te schreeuwen na die laatste hindernis. Ik wist in de laatste lijn al dat ik goed zat qua tijd. Dus ik wilde hem nog netjes over die laatste krijgen, hij bleef ook mooi gefocussed. Toen ik er over kwam, ongelooflijk. Het publiek was ook zo fijn, die waren ook aan het schreeuwen en ik ben niet eens Spaans.” Thijssen mag dankzij haar overwinning in Madrid aan het eind van het jaar ook naar Praag voor de Super GP.

Video van de barrage (zet vooral het geluid ook even aan):

Tien starters

Maar liefst tien combinaties kwamen aan de start van de barrage van de Global Champions Tour GP van Madrid. Sanne Thijssen was met Con Quidam de enige Nederlandse combinatie die tot de barrage doordrong. Gretig als altijd had de bruine hengst zich door het basisparcours gevreten en ook de lastige laatste hindernis laten liggen. Thijssen mocht als laatste van start in de barrage, een startpositie die ze mede te danken had aan haar uitstekende kwalificatieronde (derde plaats). Thijssen en Con Quidam maakten er optimaal gebruik van. Het duo kwam agressief uit de startblokken en knalden direct over de eerste twee hindernissen. Bij de combinatie – halverwege het barrageparcours – leek het even spannend, maar Con Quidam had zijn felle blik vooruit en liep zich zoals altijd het vuur uit de sloffen voor zijn amazone. Ze gingen de laatste bocht in met enorme snelheid, Thijssen gaf haar bruine ruin een kleine correctie in de laatste lijn en toen was het erop en erover, naar de winst, 0,75 seconden sneller dan de twee nummers twee.

Thijssen na afloop van haar overwinning met Con Quidam en het gewonnen Longines horloge

Jong versus oud

Het was een beetje jong tegen oud in de barrage van deze GCT. Een aantal veteranen en aantal jonge honden (M/V). Daaronder bijvoorbeeld ook de grote verrassing van het EK in Riesenbeck vorig jaar, de Griekse Ioli Mitilineou. Zij finishte haar eerste GCT ooit als zesde met l’Artiste de Toxandria (v. Toulon). Ook voor de Amerikaan Brian Moggre was het zijn GCT-debuut. Moggre ging er als tweede starter met MTM Vivre le Reve (v. Ustinov) in de barrage vol voor. Een beetje drift in de laatste lijn, kostte hem een balk op de laatste hindernis. Hij eindigde als achtste.

Kenny en Zanotelli gedeeld tweede

Darragh Kenny en VDL Cartello vormde één van de meest ervaren combinaties in deze barrage. Met een snelle ronde in 39,91 seconden reed de Ier de snelste tijd na vijf starts en bovendien de eerste foutloze barrageronde. Vlak daarna kwam Zanotelli, die al een goede basisronde reed, al is Edgar niet altijd makkelijk. De Braziliaan leek niet zo snel te draaien als Kenny, maar finishte uiteindelijk in exact dezelfde tijd. De twee bleven gezamenlijk bovenaan staan, totdat Sanne Thijssen hun sprookje kwam verstoren.

Eckermann en McAteer

De Britse Jody Hall McAteer ging er wel voor, maar Salt ’n Peppa (v. Stoltzenberg) had gewoonweg niet de snelheid voor een podiumplaats, ondanks de mooi voorwaarts en met veel bravoure gereden lijnen. Katrin Eckermann was met de negenjarige Cala Mandia (v. Capistrano) opnieuw van de partij. De jonge Duitse won de GCT in Miami enkele weken geleden. Het duo kwam goed krap door de bochten maar moest een extra galopsprong invoegen na de combinatie, wat veel tijd kostte. Met 40,91 seconden werd Eckermann vierde en Jody McAteer werd vijfde.

Bles en Vrieling

De twee andere Nederlandse deelnemers, Bart Bles en Jur Vrieling, raakten niet in de barrage. Net als bij veel andere combinaties was ook voor Bart Bles en Gin D (v. Clinton) de laatste hindernis van het basisparcours de scherprechter. Bles kwam goed over het water en door de driesprong, kreeg zijn paard uitstekend door de laatste lijn, maar de schimmel mistte kracht op de laatste steilsprong. De witte plank werd met de voorbenen uit de lepels getikt. Bles was niet de enige die dit overkwam, maar dat maakte het niet minder zuur. Jur Vrieling had met Long John Silver (v. Lasino) nog minder geluk. Na een balk op hindernis 4, een wateroverbouwde steilsprong, ging Vrieling te snel de combinatie in en raakte in balk in de insprong. Ook stak zijn schimmel een voetje in het water. Daarna deed de Groninger het rustig aan.

Tussenklassment GCT 2022

Als Katrin Eckermann op het podium was beland, dan had ze in het tussenklassement de leiding overgenomen van Ludger Beerbaum, maar die staat nu nog bovenaan het GCT jaarklassement. Bart Bles staat daarin vooralsnog zesde, Sanne Thijssen dertiende.

Uitslag

Tussenklassement GCT 2022