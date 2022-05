Sanne Thijssen: ‘Vroeger realiseerde ik me niet hoe uniek Con Quidam is’

Zaterdagavond won Sanne Thijssen de Global Champions Tour van Madrid met haar fenomeen Con Quidam RB (v. Quinar). Thijssen vormt al negen jaar een combinatie met haar inmiddels 16-jarige hengst. “We zijn echt samen naar dit niveau gegroeid. Ik weet dat wanneer hij zich happy voelt, dat hij dan alles geeft in de ring." Dat bleek ook op het Madrileense gras, met een gretigheid die aan waanzin grensde knalden de twee een goed stel topruiters voorbij en verzekerde zich van de winst.

“Ik train hem in veel in het bos. Ik spring thuis nooit met hem” vertelt Thijssen. “Toen ik jonger was ging het met Con Quidam RB en mij zo gemakkelijk. Ik realiseerde me toen niet hoe ongelooflijk uniek en goed Con Quidam is.”

Emoties

Zaterdagavond was dat besef er wel degelijk, al wist de amazone ook donders goed waar ze mee bezig was. Toen Thijssen over de finish kwam was er een emotionele explosie bij zowel het publiek als Thijssen zelf. “Wanneer je dan een wedstrijd als deze wint dat besef je hoe uniek hij is. Dat was zo’n bijzonder moment. Ik wist dat ik op koers lag om de wedstrijd te winnen. In de eerste lijn maakte in zeven galopsprongen, dat was mijn plan. Daarna ging het allemaal zo vlot. Het is ongelofelijk. Ik had altijd al de droom om een Global Grand Prix te winnen. Nu heb ik de kans en het is super dat het dan ook echt lukt.”

Video’s barrage en ereronde

Gabryella Dufour maakte een video van de winnende ronde van Thijssen met duidelijk hoorbaar en zichtbaar de reacties van het publiek, én een video van de ereronde van de genietende Nederlandse:

Bron: KNHS / Horses.nl