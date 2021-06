Scott Brash oppermachtig in Stockholm: ‘Jefferson kan alles winnen’

De Brit Scott Brash won zojuist de Global Champions Tour van Stockholm, met de twaalfjarige Belgisch gefokte Hello Jefferson (v. Cooper van de Heffinck). Edwina Tops-Alexander werd tweede met Fellow Castlefield (v. Je t'Aime Flamenco), een paard dat ze nog niet zo lang rijdt en dat in bezit is van Athena Onassis.

De Amerikaanse ruiter Spencer Smith werd derde, zijn eerste podiumplaats in een GCT. Hij deed dat met Quibelle (v. Quaid I), het paard van Georgina Bloomberg.

Twee keer dubbel nul

Slechts twee van de vier barrage-combinaties wisten het hout boven te houden. Derde starter Scott Brash mikte met de snelle Hello Jefferson vooral op een foutloos rondje. Dat betaalde zich uit. Hij was snel genoeg, laatste starter Tops-Alexander bleef weliswaar ook foutloos, maar deed er bijna een seconde langer over. Dat lag vooral aan het laatste stuk, waarin de amazone haar grootramige paard nog even corrigeerde in de laatste lijn. Achteraf zei ze lachend: “Als ik geweten had dat ik in het eerste stuk sneller was dan Scott, dan had ik ‘m daar helemaal open gegooid.”

Samenwerking

Scott Brash zei na afloop: “Jefferson was fantastisch vandaag. Hij heeft zoveel kwaliteit het was een kwestie van tijd voordat onze samenwerking goed genoeg afgestemd zou zijn. Er is geen Grand Prix die dit paard niet kan winnen. Het was ook geweldig dat we een heel luidruchtig publiek hadden, al waren het er nog maar 500. Het is fijn om weer wat sfeer te voelen.”

Vrieling beste Nederlander

Er waren slechts vier combinaties in de barrage. Veel ruiters kwamen in de problemen in het basisparcours. Jur Vrieling was de beste Nederlander. Met Fiumicino van de Kalevallei kreeg de Groninger twee balken. Hij eindigde op de 19e plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl