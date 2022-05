Sergio Alvarez Moya wint kwalificatie voor GP van Madrid, Sanne Thijssen derde

Als eerste moest Sergio Alvarez Moya met Alamo (v.Ukato) op een steenworp afstand van zijn huis in Madrid van start in de kwalificatie voor de GCT van vanavond. In 68.43 seconden klaarde hij die job zonder fouten en pakte naar later zou blijken daarmee de winst en voor eigen publiek. Hans-Dieter Dreher werd in 70.14 seconden tweede met de Baloubet du Rouet nakomeling Vestmalle des Cotis voor Sanne Thijssen die met een loepzuivere ronde van Con Quidam (v.Quinar) derde werd. De winnaar kreeg 37.175 euro overhandigd en voor Sanne Thijssen was 22.305 euro gereserveerd.