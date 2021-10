Vrieling derde in GCT Samorin: ‘Zijn beste weekend ooit’

De Amerikaanse ruiter Spencer Smith heeft met de 14-jarige Theodore Manciais (v. Kashmir van Schuttershof) zaterdagavond de Global Champions Tour van Samorin (week 1) gewonnen. Jur Vrieling werd derde met de fenomenaal springende Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue) en Bart Bles was zesde, dankzij twee prachtige foutloze rondes met Kriskras DV (v. Cooper vd Heffinck).

Jur Vrieling over zijn derde plaats en de geweldige prestaties van Fiumicino dit weekend: “Hij is zo voorzichtig en hij zet zich altijd meer dan 100% in. Ik rijd hem als sinds zijn vijfde en dit is volgens mij zijn grootste succes tot nog toe. Ik heb het zelf een klein beetje laten liggen op die laatste twee hindernissen.” Vrieling rijdt volgende week ook mee in de laatste etappe van de Globals voor dit jaar, maar: “Fiumicino krijgt vrij volgende week, hij heeft het zó goed gedaan. Volgende week rijd ik met Chalcedon en Long John Silver.”

‘Nooit gedacht’

De 25-jarige Smith zei direct na afloop van zijn winst: “Ik ben zo dankbaar, ik heb zoveel geluk met de mensen die achter me staan. Ik ben heel blij dat ik naar de Super GP in Praag mag. Ik dacht eigenlijk niet dat ik in zeven galopsprongen naar de smalle steil kon maar Georgina Bloomberg zei dat het kon, dus ik heb het maar geprobeerd. Dit paard rijd ik nu vijf jaar en hij is de echte ster. Hij heeft me op een plek gebracht, waar ik nooit gedacht had terecht te komen. Dit is mijn grootste overwinning.”

Verloop barrage

Maar liefst tien combinaties kwamen aan de start in de barrage van de Global Champions Tour van Samorin, Slowakije. Scott Brash en Hello Vincent (v. Consul DL Vie) reden in de basisomloop de eerste foutloze ronde, nadat drie van zijn vijf voorgangers al dan niet vrijwillig opgaven. In de barrage zette de Brit opnieuw de standaard met een foutloze ronde in 40,56 seconden, waarin de nodige hoeken werden afgesneden. Henrik von Eckermann moest met zijn nulrondjes-machine King Edward (v. Edward) te veel risico nemen en nam een balk mee met de achterbenen na een scherpe draai. Ook derde starter Bart Bles moest flink gas geven, maar de tijd van Brash bleek lastig. Bles was iets voorzichtiger bij de lastige rollback waar Eckermann een balk kreeg. Dat kostte wat tijd, maar de Nederlander bleef mooi foutloos met Kriskras DV (v. Cooper vd Heffinck) in 41,84 seconden.

Balk voor Deusser

Vierde starter Daniel Deusser was sneller, maar er viel een balk met Bingo Ste Hermelle. Het kon kennelijk ook in 39,34 seconden. Spencer Smith kwam met de groot galopperende Theodore Manciais (v. Kashmir van Schuttershof) soepel door het parcours. De lastige draai naar de steilsprong ging met groot gemak en de snelle laatste lijn leverde uiteindelijk een seconde winst op voor de Amerikaan: 39,57 seconden. Zijn landgenote Jessica Springsteen liet in het twee gedeelte een geweldige versnelling zien met Don Juan van de Donkhoeve (v. Bamako de Muze), maar het was niet genoeg. Springsteen kwam achter Smith binnen, maar was sneller dan Brash en Bles. Christian Ahlmann en Dominator 2000 Z (v. Diamant de Semilly) lagen halverwege de barrage nog voor op de tijd van Smith, maar hadden iets meer tijd nodig in de rollback. Ze kwamen uiteindelijk 2/100 tekort… en werden tweede.

Jur Vrieling

Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue) was na twee fantastisch GCL-rondes de afgelopen dagen nog steeds goed aan het springen met Jur Vrieling. Het basisparcours was geen kattenpis, met onder meer een driesprong met reusachtige oxer aan het einde van de omloop. Vrieling liet geen steken vallen en hield de nul in een prachtige koele ronde. In de barrage ging het duo met veel bravoure van start, maakte als enigen een waanzinnige (onmogelijke) binnenbocht naar de rode oxer halverwege, maar het bespaarde de Nederlander niet genoeg tijd. Vrieling kwam 0,43 seconden achter Smith binnen. Dat was genoeg voor een prachtige derde plaats, na de eerste en tweede plek – ook met Fiumicino – in de twee GCL-parcoursen. Een topweekend voor Vrieling, die met zijn tienjarige een kleine 80.000 euro bij elkaar sprong.

Nog geen GCT-winnaar deze week

Peder Fredricson ging met H&M All In (v. Kashmir van Schuttershof) niet alleen voor de winst vanavond, maar een top zes klassering zou hem bovendien de winst in het GCT eindklassement van 2021 opgeleverd hebben. Een kroon op een geweldig sportjaar voor de kersverse nummer één van de wereld. Maar, de Zweed raakte een balk en werd uiteindelijk achtste. Volgende week wordt de strijd pas beslist, in de allerlaatste etappe van de Globals, die ook in Samorin plaatsvindt (een corona-aanpassing). Fredricson staat voorlopig wel bovenaan het klassement, met een voorsprong van 17 punten, maar moet het volgende week uitvechten met onder meer Ben Maher en Georgina Bloomberg. “Ach dat is de springsport” sprak de Zweed lachend na afloop, “het ging niet helemaal volgens planning.”

Uitslag

GCT tussenklassement 2021

Bron: Horses.nl