Smolders en Tops-Alexander leiden Super GP – ontknoping live te volgen

De 'echte' finale van de Global Champions Tour 2018 was al in november in Doha. Maar in Praag stond voor het eerst de 'Super Grand Prix' op het programma. Om mee te mogen doen, moest je een etappe van de GCT gewonnen hebben. Een vijfsterren GP dus. Dat leverde een startlijst met zestien van de beste ruiters van de wereld op, die het voor astronomisch prijzengeld van in totaal 1,25 miljoen euro tegen elkaar mochten opnemen over twee rondes.

Het eerste parcours leek voor aanvang weliswaar groot, breed en hoog, maar ook zeker te doen. Dat viel echter nogal tegen voor de eerste combinaties. De driesprong vereiste veel controle en een aantal hindernissen waren niet eenvoudig zichtbaar voor de paarden. Daarbij bleek de tijd in de eerste ronde behoorlijk krap te staan. Parcoursbouwer Verzzani had vooraf gedacht dat er misschien vijf combinaties de nul zouden houden, maar dat bleek te hoog gegrepen.De ene na de andere topcombinatie tikte balken uit de lepels en ook de tijd was een probleem.

Smolders eerste nul

Harrie Smolders, winnaar van de GCT-etappe van Parijs, mocht als negende starten. Op dat moment was er nog geen enkel nulrondje neergezet. Vierde starter Shane Breen hield weliswaar het hout hoog, maar liet één tijdfout noteren met Ipswich van de Wolfsakker (v. Carembar de Muze).

Smolders had bij een inlooprubriek eerder dit weekend de handdoek in de ring gegooid met Zinius, maar reed nu een vlekkeloze ronde met zijn Nabab de Reve-zoon. De lastige driesprong ging maar nét goed, maar de combinatie redde het wel, keurig binnen de tijd. ‘Zinius heeft voor elke hindernis gevochten’ liet een trotse Smolders na het basisparcours weten.

Smolders startte toppaard Don VHP in de League wedstrijden dit weekend in Praag en zijn andere troef Emerald is thuisgebleven. Zinius was een verrassende keuze voor deze wedstrijd, maar is een paard dat het vaak goed doet in indoorwedstrijden.

Tops-Alexander daagt Smolders uit

Smolders moest vervolgens toekijken hoe zijn concurrenten balken uit de lepels bleven tikken. Even leek het erop dat er geen barrage aan te pas zou komen. Maar een-na-laatste starter Edwina Tops-Alexander zorgde ervoor dat er toch nog een tweede nulcombinatie op het bord kwam. Haar topmerrie California (v. l’Esprit) gedroeg zich voorbeeldig, sprong ruim in op de driesprong en redde zich perfect over de enorme laatste oxer, waar de amazone nog een beetje tijd won.

Schuttert snelle vierfouter

Frank Schuttert rijdt ook mee voor Nederland. De jonge springruiter won verrassend in Valkenswaard maar reed verder niet mee in het Global Championscircus dit jaar. Schuttert had in de eerste ronde een vroege balk op een oxer, maar zijn Chianti’s Champion kwam verder keurig over de enorme hindernissen, inclusief de krappe driesprong die voor veel problemen zorgde. Hij staat voorlopig achtste.

Ook KWPN’er Admara kwam prachtig het parcours door onder zijn ruiter Carlos Enrique Lopez Lizarazo. De ruin galoppeerde zeer gecontroleerd, maar was iets te langzaam. Toen de Colombiaan toch nog wat aanzette vloog de achterste balk uit de laatste oxer. Het leidde tot een grote zucht van het Tsjechische publiek. Ook Ludger Beerbaum zag een balk vallen in de driesprong, maar had nog tijd om even aan te zetten, hetgeen een redelijk snelle eerste ronde opleverde.

Bron: Horses.nl