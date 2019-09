Springsteen wint GCT van St Tropez, Houtzager vijfde

Jessica Springsteen won met RMF Zecilie (v. Acolord) de Grote Prijs van St Tropez. Het is de eerste Global Champions Tour-winst voor de Amerikaanse amazone en de grootste winst van haar carrière tot dusver. Pieter Devos werd tweede met Claire Z (v. Clearway) en neemt de leiding in het klassement weer over. Marc Houtzager kwam met Sterrehof's Dante (v. Canturano) op een prachtige vijfde plaats uit.

“Ik ben nog in shock, ze sprong fantastisch, ik ben zo gelukkig!” stamelde Springsteen na afloop. Ze won het pleit van de Belg in de tweede helft van het parcours, toen ze flink gas gaf na de dubbel. “Ik kan niet wachten om naar super-GP in Praag te gaan” lacht de dochter van de Amerikaanse rocklegende Bruce. “Mensen riepen vanochtend tegen me, ‘joh je hebt nog twee kansen om in Praag te komen’ maar dat heb ik weggelachen. Maar Zecilie deed het allemaal voor me vandaag!”

Verloop barrage

Voor GCT-begrippen kwam een enorm deelnemersveld aan de start van de barrage in St Tropez. Liefst 14 combinaties hadden de strijd overleefd en mochten proberen de één-na-laatste etappe van dit jaar te winnen.

Eerste starter Pieter Devos kwam de ring in met Claire Z (v. Clearway). Ben Maher is er niet bij, vorige week ging hij Devos voorbij in het klassement. Devos moest eerste of tweede worden om de Brit weer in te halen. Hij zette een lastige standaard voor de rest neer door foutloos naar 36,40 seconden te rijden. het bleek uiteindelijk goed voor de tweede plaats, waardoor de Belg nu met één punt verschil weer aan de top van het GCT-klassement staat.

Houtzager uitgekiend

Marc Houtzager reed met Sterrehof’s Dante (v. Canturano) een uitgekiende ronde maar was niet snel genoeg om de Belg in te halen: 37,30. Ook Jos Verlooy deed echt zijn best met Igor (v. Emerald van ’t Ruytershof), maar hij was iets teveel tijd kwijt boven de sprong en kwam op 37,36 seconden. Simon Delestre volgde daar direct op met de gretige (en bokkende) Hermes Ryan (v. Hugo Gesmeray). Ook hij bleef foutloos maar kon niet aan de tijd van Devos komen: 36,88 en uiteindelijk de derde plaats.

Vervolgens stuurde Henrik von Eckermann zijn Best Boy 2 (v. Contagio) ook zeer brutaal rond. De vos redde hem op de kleurrijke steilsprong halverwege het parcours, waar de Zweed veel te diep uitkwam. Ook Carlos Enrique Lopez Lizarazo liet Ulhane de Conde (v. Jarnac) best wat risico nemen, al is dat van nature een snel paard. Het was echter niet snel genoeg: 37,02 seconden.

Van der Vleuten zevende

Erik van der Vleuten kwam met Wunschkind 19 (v. Casall) aan de start en moest zijn paard flink aanmoedigen in de combinatie. Vervolgens reed de Nederlander zes sprongen op de laatste lijn, wat eigenlijk niet kon, maar ondanks al deze trucs bleek Devos opnieuw niet in te halen.Van der Vleuten kwam uit op 37,62 seconden en bleef wonderbaarlijk genoeg foutloos. Het was goed voor de zevende plek.

En toen mocht Jessica Springsteen, als enige amazone in de barrage. De eerste hindernis ging niet vanzelf, de derde trilde in de lepels, maar toen ze eenmaal op gang was met Zecilie ging het heel hard. Ze reed een dikke seconde van de tijd van Devos af.

De Amerikaanse mocht nu op haar nagels gaan bijten want er waren er nog drie te gaan. Tebbel gooide er een balk af, Kutscher ook. Laatste starter Kent Farrington reed zijn Austria 2 (v. Casall) als een renpaard en kwam er bijna mee weg totdat hij totaal niet uitkwam op de laatste sprong en daar dwars doorheen ging. De winst ging naar zijn landgenote Springsteen.

Bron: Horses.nl