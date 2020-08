Toch een 5*Global Champions Tour wedstrijd in Valkenswaard

Ook al zal het seizoen van de Global Champions Tour pas in 2021 herstarten, wordt er wel een apart GCT concours gehouden op het terrein van Jan Tops. Het internationale springconcours van de Global Champions Tour gaat in september van start in Valkenswaard met verschillende rubrieken, waaronder de CSI5 * 1.60m Grand Prix en twee-rondes GCL-teamcompetitie, met in totaal meer dan € 600.000 aan prijzengeld.

Na vier weken paardensport in de Tops International Arena met wedstrijden voor jonge paarden, jonge ruiters en CSI2 * -rubrieken zal er in het weekend van 10-13 september ook een CSI5 * Grand Prix wedstrijd gereden worden evenals een Global Champions League team-wedstrijd.

Verantwoordelijk en professioneel

Jan Tops, voorzitter van de Longines Global Champions Tour en oprichter van de Tops International Arena vertelt: “We zijn verheugd om weer live springsport te kunnen presenteren voor onze fans over de hele wereld die de paardensport hebben gemist. We zijn ook verheugd om kansen aan te kunnen bieden aan jonge ruiters en jonge paarden. Veiligheid zal onze absolute prioriteit zijn en we vragen iedereen die bezoekt en deelneemt om de strikte regels te volgen die worden gepubliceerd op onze website en dat zal duidelijk aangetoond worden op het showterrein, we willen allemaal laten zien dat onze sport ondanks deze tijden verantwoordelijk en professioneel kan doorgaan.

Bron: Worldofshowjumping