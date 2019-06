Vader en zoon Van der Vleuten tweede in eerste GCL-manche

In de eerste manche van de Global Champions League in het Franse Cannes bleven donderdagavond slechts twee teams foutloos. New York Empire was dankzij de snelle rit van Hans-Dieter Dreher net iets sneller dan het team waar Eric en Maikel van de Vleuten in rijden, Madrid in Motion. Individueel was Maikel met Verdi TN met de zesde plek goed voor het beste Nederlandse resultaat in deze 1,50/1,55m-rubriek op tijd.