Van der Vleuten pakt tweede plek in Praag

Maikel van der Vleuten en Carera C grepen vanmiddag in Praag tijdens een individuele CSI5 1,50m rubriek net naast de eerste prijs. David Will en Forest Gump waren hem in de barrage iets te snel af, maar het scheelde weinig.

Forest Gump deed zijn filmische naam eer aan en sprintte in 32.58 door het parcours. De verschillen tussen de eerste drie ruiters bedroegen slechts tienden van seconden, want Van der Vleuten ging het parcours rond in 32.70. Hij verloor tijdens de laatste hindernis een stijgbeugel, wat hem wellicht de overwinning kostte.

Overige top vijf

De derde podiumplek was voor de Zwitser Pius Schwizer en Living The Dream die een foutloze ronde sprongen in 32.82 seconden. De Braziliaan Marlon Módolo Zanotelli eindigde met Sirene de La Motte op vier en de Tsjechische Anna Kellnerova sprong in haar thuiswedstrijd op Silverstone G naar een knappe vijfde plek.

