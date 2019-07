Grote Prijs Young Riders Tuigpaarden op Outdoor Gelderland

Liefhebbers van tuigpaarden kunnen zondagmiddag hun hart ophalen net voor aanvang van de Grote Prijs van Outdoor Gelderland. In Arnhem komen voor het eerst Young Riders in actie, een initiatief van JongKWPN om de jeugd bij de tuigpaardensport te betrekken.

Jonge rijders tussen 16 en 26 jaar kunnen deelnemen aan de Young Riders competitie, die mede mogelijk gemaakt wordt door Anemone Horsetrucks.

De tuigpaardensport wordt vaak omschreven als ouderwets met saaie bolhoeden. Het tegendeel zal bewezen worden want deze Young Riders zullen geheel in stijl een geweldig show geven. De jurering ligt in handen van Johan Hamminga (voorzitter hengstenkeuringscommissie tuigpaard), Theo Driessen (bestuurslid stichting Outdoor Gelderland) en Bert van Kooten (sponsor namens Anemone Horsetrucks)

De deelnemende Young Riders zijn:

Mieke ter Schure (21 jaar)

Manon Veerman (20 jaar)

Judy Leeuwis (23 jaar)

Jelle van der Weide (22 jaar)

Jan Boonstra (20 jaar)

Mart Helmus (22 jaar)

Davi Jordans (17 jaar)

JR Bouwman (15 jaar)

