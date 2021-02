Harrie Smolders vijfde in WEF Challenge Cup

De Challenge Cup in week 7 van de WEF in Wellington leverde een boeiende strijd op. De winst ging in de laatste rit naar Daniel Deusser en zijn toppaard Scuderia 1918 Tobago Z (v. Tangelo vd Zuuthoeve). Harrie Smolders kreeg met Monaco (v. Cassini II) een balk in de barrage, maar zijn snelle tijd bracht hem op de vijfde plek.

Voor de barrage van de Challenge Cup over 1,55m hadden zich twaalf combinaties geplaats, uiteindelijk gingen er tien van start. In de derde rit stuurde Harrie Smolders Monaco vlot rond en dook als eerste onder de 40 seconden (39,82). Helaas kreeg het paar een balk en als snelste vierfouter werd Smolders vijfde.

Elvaro tweede

In de openingsronde bleef Eduardo Menezes met de Daan Nannings fokproduct H5 Elvaro (v. Calvaro) foutloos. Met de tijd van 40,12 seconden bleef de Braziliaan op de KWPN-hengst aan de leiding tot Daniel Deusser in de laatste rit er onder door ging.

Een week in Wellington

Deusser met zijn geroutineerde partner Tobago Z reden op twee lijntjes een galopsprong en zette de winnende tijd van 39,15 seconden op de klokken. De dertienjarige zoon van Tangelo vd Zuuthoeve was pas een week geleden in Wellington aangekomen en direct geacclimatiseerd.

Twee maanden pauze

“We zijn al vele, vele jaren een team,” vertelt Deusser. “Ik ken hem goed en hij weet precies wat hij moet doen in de ring. Zondag heb ik een paar sprongen gemaakt omdat hij al twee maanden niet meer op concours is geweest en ik dacht dat hij misschien een beetje stijf zou zijn. Maar je kon niet echt zien dat hij twee maanden pauze had gehad.”

Ward en Thornton foutloos

McLain Ward werd met een foutloze ronde op HH Azur (v. Thunder van de Zuuthoeve) derde in 40,58 seconden. Ook met een foutloze rit werd Alexandra Thornton vierde op de Cornet Obolensky-zoon Cornetto K.

KWPN’ers op kop in 1,45m

In de 2* 1,45m-rubriek won Enrique Gonzalez met de KWPN’er Filemon (v. Warrant), gefokt door Frank Emaus uit Neede. De Mexicaan was met een nulronde in 63,84 seconden de snelste in de Tabel A direct op tijd. Op de tweede plaats eindigde Anna Dryden op Piet Raijmakers’ voormalige paard Van Schijndel’s Double Bee (v. Lord Z). Op de vierde plaats kwam James Brennan op de AES-hengst Freedom (v. Larino). Freedom was succesvol onder Albert Zoer voordat hij vorig naar Amerika vertrok.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Persbericht WEF Wellington/Horses.nl