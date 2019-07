Hassmann heerst in Medium Tour finale met winmachine Balance

De Medium Tour finale op Outdoor Gelderland kreeg gisteren een Duits podium. Felix Hassmann won met de snelle merrie Balance 30 (v. Balou du Rouet) voor zijn landgenoten Patrick Stühlmeyer met Chacgrano (v. Chacco-Blue) en Harm Lahde op Oak Grove’s Laith (v. London). Beste Nederlander was Vincent Voorn met De Vleut (v. Vleut) op de zevende plek.

Maar liefst 24 ruiters sprongen foutloos en kwamen terug voor de barrage. “Ja, dat waren er wel wat veel. De maximaal toegestane tijd in de eerste omloop had wat scherper kunnen staan, maar ik klaag niet hoor”, lacht Felix Hassmann na afloop met bijna 7.000 euro prijzengeld op zak. Zijn twaalfjarige vosmerrie Balance is een winmachine. “Als veulen gekocht. Ze is de volle zus van Balzaci, één van mijn beste paarden ooit. We kochten van de fokker alles uit die moeder en fokken zelf ook met een volle zus van deze paarden. Dat is ook de hobby van mijn vader. Als Balance uitgesport is, zal ze ook wel de fokkerij ingaan. Ik geloof niet dat mijn vader die laat gaan.”

‘Kant-en-klaar paard kopen is voor ons niet weggelegd’

Felix Hassmann, nummer 89 op de wereldranking, heeft met Balance ook al voor hetere vuren gestaan. “We wonnen een paar jaar geleden de 1,60m Grote Prijs van Norten-Hardenberg, maar dan moet ze wel alles geven en dat kun je niet altijd van haar verwachten. Dit is mooi. Zelf een paard opleiden naar dit niveau. Een kant-en-klaar paard kopen is voor ons niet weggelegd, veel te duur. We zullen ze zelf klaar moeten maken, van onszelf of voor eigenaren. Het is een lange weg, maar geeft wel voldoening.”

Uitslag

Bron persbericht Outdoor Gelderland