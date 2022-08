21 menkampioenen op zevende dag Hippiade

Met acht kampioenschappen in de vaardigheid en dertien kampioenschappen in de dressuur zijn er op deze mendag op de Hippiade maar liefst 21 kampioenen gehuldigd.

Harry Streutker is winnaar van de vaardigheid klasse L/M bij de tweespan paarden. “Ik ben zeer blij met deze titel. Ik heb vaker hier gewonnen, ook bij de dressuur, maar dit blijft mooi. Bijzonder is dat het is gelukt met een tamelijk nieuw span, nog onervaren samen in het tweespan. Voor mijn schimmel, een Orlov draver x Fries is dit pas zijn vierde vaardigheid, terwijl we bij zijn tweede vaardigheid het kampioenschap van District Noord wonnen. Mijn Arabo-Fries Ra’Id JW is wat meer ervaren. Het is een gekeurde hengst en normaal gezien houdt hij eigenlijk helemaal niet van schimmels, maar zo in het werk pakt het super uit met deze twee!”

Vaardigheid klasse L/M tweespan paarden sponsored by HORKA

1 Harry Streutker met Topspeed Damian en Ra’ld JW (Mendistrict Noord), 0/175,87/6/97,26

2 Jan Geerse met Carbo en Butt (Mendistrict Oost), 3/166,88/-/-

Sabine van der Bellen wint bij de sulky’s na valse start

Laatste starter Sabine van der Bellen maakte het nog spannend in de klasse L/M/Z/ZZ sulky pony’s door een barrage af te dwingen. De menner uit Eemnes moest sneller zijn dan Anouk Mersman met Leona om het goud op de KNHS Witte van Moort Hippiade 2022 mennen te winnen. Dat lukte! Brons ging naar Jolanda Verhoeven die, met haar pony Djingo, het basisparcours vaardigheid met een tijdfout afsloot.

“Ik begon een beetje met een valse start”, lacht kampioene Sabine, die als nummer 1 op de startlijst stond. Niet in de ring, maar omdat ze te laat aankwam op de Hippiade. “De tijden waren veranderd en ik mocht toch nog starten van de jury. Het ging, alles klopte, het klikte en het ging goed.”

De pony waar Sabine mee won is Vaderhoeve’s Femur, de grootste pony van de prijswinnaars. “Ik heb nog meer pony’s die voor de sulky lopen, Femur is één van de grootste. Ik heb ook al eens gewonnen met één van mijn kleinere pony’s. Dit jaar was Femur het beste op de districtskampioenschappen en mocht hij meedoen vandaag. Ik heb thuis acht pony’s en door de week werk ik op kantoor. Ik rijd mijn pony’s in enkel-, twee- en vierspan. Gisteren heb ik nog meegedaan met het vierspan ringsteken in Blaricum en daar liep Femur ook in mee. Vandaag mocht hij hier weer knallen. Femur is een mini appaloosaruin van vijftien jaar oud. Ik heb hem al sinds hij vijf maanden oud is. Dit is zijn eerste titel.”

Vaardigheid pony’s Sulky klasse L/M/Z/ZZ sponsored by Agradi

1 Sabine van der Bellen met Vaderhoeve’s Femur (Mendistrict West) 0/60,65

2 Anouk Mersman met Leona (Mendistrict Noord) 0/65,18

3 Jolanda Verhoeven met Djingo (Mendistrict Noord) 3/69,34

Grote galopsprongen bezorgen Ruud Donker het goud

In de vaardigheid klasse L enkelspan pony’s ging het goud en een zak lucerne van rubrieksponsor Hartog naar Ruud Donker met Olfreeda.

“Niet verwacht dat Olfreeda het zo goed zou doen”, is de reactie van Ruud Donker na de huldiging. “De tijd stond best snel. Voor mij waren er al een paar hele goede geweest, maar Olfreeda stuurde super. Ze was lekker voorwaarts. Toen ze begon met galopperen deed ze het helemaal geweldig. Het ging helemaal vloeiend.”

De bruine pony voor de wagen van Ruud Donker is een grote maat New Forest pony van 18 jaar oud. Haar lange benen en langgelijnde type ziet Ruud als een voordeel. “Zij is voorwaarts en maakt grote galopsprongen. Dan maak je veel bodem. Goede dressuur zorgt er dan voor dat ze goed stuurbaar is. Dan heb je voordeel.” De 52-jarige hovenier nam ook deel aan de dressuur. “Daar wil ik het liever niet over hebben”, lacht hij. “Olfreeda deed het super, maar ik maakte een foutje. Ik was eerder dit jaar districtskampioen Oost en dit is de eerste keer op de Hippiade en dan gelijk kampioen.”

Vaardigheid klasse L pony’s enkelspan sponsored by Hartog

1 Ruud Donker met Olfreeda (Mendistrict Oost) 0/128,41 0/64,11

2 Joris Lauwers met Casanova Tg (Mendistrict Zuid) 0/132,58 0/64,37

3 Kees Kroon met Elcon His Majesty (Mendistrict Westen) 0/142,56 0/70,32

Familie succes voor Reno ten Hoeve

Met drie andere dubbel-nullers als grootste concurrenten wist de pas veertienjarige Reno ten Hoeve uiteindelijk aan het langste eind te trekken in deze rubriek. Een breed lachende winnaar vertelt over zijn span: “Ik heb deze twee pony’s nu pas een half jaar samen in het span. Het zijn moeder en dochter. Moeder, de schimmelmerrie, is wel de kracht van deze twee. Zij kent het spelletje als geen ander. Wanneer de bel gaat, zet ze de oortjes erop, gaat ze ervoor en is ze eigenlijk niet te stoppen. Haar dochter volgt haar en dat pakt super uit. Dit is mijn derde Hippiade en de eerste keer dat ik hier win.” Terwijl moeder Lady Silver Star het goede voorbeeld geeft aan dochter Miss Goldstar kunnen we hetzelfde zeggen van zoon Reno en vader Henri, die als groom achterop zit. Een trotse Henri: “Zelf ben ik drie keer kampioen op de Hippiade geworden en heel mooi dat het nu Reno lukt.”

Vaardigheid tweespan pony’s klasse L sponsored by Pavo

1 Reno ten Hoeve Lady Silver Star, Miss Goldstar (Mendistrict Noord) 0/138,48/0/66,3

2 Nathalie Ruardy met Roosje, Charlie (Mendistrict Noord) 0/132,24/0/67

3 Kimberley Langezaal met Omega Casanova Lights the Sky, Blitz (Mendistrict West) 0/140,67/0/68,76

Winst, met dank aan het team thuis

Lest best ging op voor Ischa Vink. Hij snelde met zijn witte toppony’s Sam en Storm dankzij een foutloze barrage naar de zege in de gecombineerde vaardigheidsklasse M/Z. De enige Z-combinatie van het veld had voorkennis als laatste starter, maar dat was naar eigen zeggen geen voordeel. Vink: “Nee, zo heb ik dat niet ervaren. Het leverde extra druk op. Ik heb op routine mijn rondje gereden. We zaten in de juiste flow, bleven tempo rijden en hebben het parcours poortje voor poortje benaderd. Wat ons geheim was? Een week lang niet trainen!”, zegt Vink lachend. “Mijn zusje en vader hebben de pony’s vorige week overgenomen, aangezien ik op het EK jeugdmennen in Hongarije was als groom van Anouk de Haas. Gelukkig pakte het super uit. Dit is onze tweede Hippiadetitel. Met dit tweespan heb ik in 2019 ook de klasse L gewonnen.”

Vaardigheid klasse M/Z tweespan pony’s (ingesloten barrage) sponsored by Pikeur

Ischa Vink met Sam en Storm (Mendistrict Oost) 0/136,36/0/84,44

Annemarie Kuenen met Hanneke en Janneke (Mendistrict Zuid) 0/144,67/0/94,74

Lindsay Landman met Filia van de Langewiek, Joppe van de Langewiek (Mendistrict West) 0/134,36/3/81,22

Imke’s tranen voor een teamprestatie

Imke van Kerkhof was met haar paard Vlek (Jonker x Waterman) de overtuigende winnaar van de klasse L vaardigheid enkelspan paarden. Ze was van de twee in de barrage de enige foutloze. De tranen vloeiden rijkelijk bij de 19-jarige studente. “Het is al zo lang een droom om goud en de sjerp te winnen. Gewoon niet normaal. Vorig jaar won ik zilver met het tweespan. Het andere paard is met pensioen, die is 23. Vlek is nu 22 en die is nog topfit. Vaardigheid vinden we het allerleukste. Dus we gaan samen nog wel een tijdje door.”

De menner uit Afferden roemt haar merrie. “Gisteren maakte ik nog een buitenrit met haar zonder zadel. Dan is ze zo braaf. Ze kan echt aan en uit staan. Als ze de vaardigheidskegels ziet gaat ze aan. Tonnie Teunissen en Nol van Geest zijn de eigenaren van Vlek. Ik krijg les van Arie Dibbits en van mijn vader Gerard van Kerkhof en mijn moeder Astrid staat altijd achterop bij mij. Dit is een prestatie van het hele team.”

Vaardigheid enkelspan paarden klasse L sponsored by Witte van Moort

1 Imke van Kerkhof met Vlek (Mendistrict Oost) 0/137,74/0/70,82

2 John Smeets met Danu (Mendistrict Zuid) 0/140,15/3/71,38

3 Denise van den Brink met Super Star 0,3/149,56

Van bronzen tweespan naar gouden enkelspan

Larissa Reints mag zich een jaar lang Hippiadekampioen in de klasse M enkelspan pony’s noemen. Zij knalde als laatste starter in de barrage naar de winnende tijd en bracht deze rubriek zo naar een gewenste climax. Larissa reageert direct na haar prestatie en zegt: “We gingen echt vol gas! Ik moest er echt voor gaan, maar heb wel volgens eigen plan gereden en niet gekeken naar het resultaat van mijn voorgangers. Vorig jaar waren we al kampioen in de klasse L enkelspan en twee weken geleden hebben we in Wierden brons gehaald, maar dat was met Verdi en Ravel op het NK samengesteld. Voor de Hippiade hebben we ze gesplitst en heeft mijn zusje Marit met Ravel deelgenomen.”

Vaardigheid klasse M enkelspan pony’s sponsored by Pavo

1 Larissa Reints met Verdi (Mendistrict Oost) 0/129,04/0/70,93

2 Melanie van de Bunt met Tumtum (Mendistrict Oost) 0/132,31/0/73,41

3 Henny Verspeek met Liras (Mendistrict West) 0/144,77/0/84,72

Alles valt op zijn plek voor Leon Vorenholt en Mephisto LV

Leon Vorenholt uit Roden en zijn pony Mephisto LV reden een scherpe en snelle barrage in de klasse ZZ. Leon stapte van de wagen en hield zijn zenuwen amper de baas. De ontlading kwam toen hij in de gaten had dat het goud voor hem was. “Mephisto LV is een Shetlander maal Dartmoor. Hij zoekt zelf het midden van de poortjes op. Ik hoef alleen maar te sturen en hij redt zich. Toen ik twaalf jaar was heb ik hem van mijn ouders gekregen. We hadden gelijk een klik. Ik was in 2015 al kampioen, in 2017 vierde, vorig jaar derde en nu eerste. Geweldig. Alles komt op zijn plek dit jaar. We waren ook al districtskampioen in Noord.”

Leon heeft naast mennen nog een passie. “Ik zit bij de vrijwillige brandweer en ik werk op een manege in Marum. Ik heb men ook dubbelspan Welshjes.”

ZZ Vaardigheid enkelspan pony’s sponsored by Horseware

1 Leon Vorenholt met Mevisto Lv (Mendistrict Noord) 0/133,26/0/78,43

2 Onne Verheul met Miracle’s Easy Ysabella (Mendistrict Oost) 0/137,89/0/85,19

3 Willemien Odink met Odinkie Toys Moonlight (Mendistrict Noord) 0/131,54/3/77,78

Paskal de Graaf: “Een ervaring rijker en een medaille op zak”

“Als je als eerste in de barrage bent, dan heb je een keuze: alles of niks”, vertelt Paskal de Graaf, die met Lolane-V de klasse M paarden enkelspan vaardigheid wint op de Hippiade mennen. “Ik dacht we gaan er goed in. Hij pakte lekker aan en liep lekker door. Normaal neem ik iets terug voor een poortje, maar nu dacht ik doorgalopperen. Alles bleef wonder boven wonder liggen. Dit is onze eerste titel. Lolane-V is nu zes jaar oud en loopt nu twee jaar in tuig. Hij doet het hartstikke goed. Het is een tuiger van Vulcano uit een Patijn-merrie. Dat kun je wel merken, als de muziek aangaat dan gaan gelijk de oortjes erop. Hij blijft enthousiast. Het liefst rijd ik samengestelde menwedstrijden. Lolane-V moet een hoop zien en daarom dacht ik dan moeten we hier maar heen. We waren hier vandaag om ervaring op te doen. De dressuur liep niet helemaal zoals het moest, maar ik was zelf wel tevreden. Als je het dan zo af kunt sluiten met een medaille is dat gewoon super. Een ervaring rijker en een medaille op zak.”

Enkelspan paarden vaardigheid klasse M sponsored by Eskadron

1 Paskal de Graaf met Lolane-V (Mendistrict Noord) 0/148,84 0/72,89

2 Marco Delfgou met Zanzibar (Mendistrict West) 0/146,95 0/76

3 Albert Hooyer met Byoux (Mendistrict Oost) 137,39 0/76,23

Razendsnelle Tiësto en Ranita Jansen naar goud in het Z

Met een razendsnelle ereronde liet Ranita Jansen zien waarom ze ook in de barrage de snelste was in de barrage met haar pony Tiësto in de klasse Z vaardigheid.

“Hij heeft nog genoeg energie over. Morgen mag hij ook weer gewoon aan het werk”, lacht Ranita. “Tiesto loopt nu twee jaar voor de kar. Vorig jaar waren we achtste in het L en nu eerste in het Z. Ja het gaat snel, maar dit is pas zijn vierde wedstrijd in het Z.”

Wat vindt Ranita (18) zo mooi aan het mennen. “Paardensport is sowieso hartstikke mooi. Met mennen kan je lekker hard en je wordt er wat minder moe van dan onder het zadel. Ik werk op een handelstal en rijdt daar de paarden en pony’s ook onder het zadel”

Enkelspan pony’s vaardigheid klasse Z sponsored by Witte van Moort

1 Ranita Jansen met Tiësto (Mendistrict Oost) 0/123,04 0/75,29

2 Yvonne Roman met Lars (Mendistrict Oost) 0/139,58 0/77,86

3 Geert van Dijk met Woldberg’s Passadena (Mendistrict Oost) 0/141,54 0/78,82

Fabio gaat voor vuur voor René Markerink

Stilstaan is een probleem voor Fabio van René Markerink tijdens de huldiging als kampioenen vaardigheid in de klasse Z. “Fabio gaat door het vuur. Ook in deze warmte blijft hij doorlopen. Daarom is de marathon ook zo mooi met hem. Met de vaardigheid is hij inmiddels ook alweer Z, al was dit pas zijn derde wedstrijd. Ik ben helemaal blij met deze prestatie. Samengesteld zijn we nu halverwege de klasse M. Dat gaat met hollen en stilstaan. De dressuur is nog wat lastig om de ontspanning te krijgen. In de vaardigheid en de marathon is Fabio echt top. Heerlijk om te rijden. Ook in de barrage was Fabio vandaag heel goed voorwaarts. Mijn instructeur Ilona van der Tuin zei ga maar draven, maar ik besloot toch om te galopperen”, vertelt René die werkt als projectmanager bij Eriks in Alkmaar en Amsterdam.

Enkelspan paarden vaardigheid klasse Z sponsored by Hartog

1 Rene Markerink met Fabio (Mendistrict West) 0/143,44 0/85,1

2 Peter Zeegers met Canita (Mendistrict Zuid) 0/135,98 3/82,99

3 Rini Vrijhof met Nina (Mendistrict Oost) 3/133,56

Dressuur

Op deze warme hippiadedag werd naast de vaardigheid ook gestreden om de kampioenstitels in de dressuur. Dit leverde maar liefst 13 fantastische KNHS-kampioenen op!

Voor Daisy Kempenaar-Kol, winnaar in de klasse Z enkelspan pony’s, was het een emotionele comeback. Direct na de prijsuitreiking komen de emoties los. Ze laat haar tranen de vrije loop, en niet voor niks, zo blijkt uit haar verhaal. Ze vertelt: “Het is al een klein wonder dat ik hier sta met Daya. We hebben in november een ernstig ongeluk gehad met de trailer. Ze heeft de hele winter moeten revalideren, begon in het voorjaar weer te lopen en het districtskampioenschap was pas onze eerste wedstrijd. Ik moet sowieso mijn trainster Milou Huisman bedanken. Zij heeft me ons enorm geholpen. Ik ben zo blij dat ze weer terug is en dat ik weer met haar kan rijden! De trailer gaat ze echter niet meer op. We huren nu een vrachtwagen en wonen gelukkig in de buurt, anders was ik hier niet naartoe gegaan. Ik merk wel dat ze er nog niet helemaal is en nog wat kracht mist. We zitten nog niet aan onze top. Ik weet dat er nog veel meer in zit. Drie jaar geleden voor de corona waren we al kampioen in de klasse M. Het is zo’n fijne pony!”

Enkelspan pony klasse Z sponsored by HORKA

1 Daisy Kempenaar – Kol met Daya 65.167 MO

2 Carla Denissen met Orlando 64.084 MZ

3 Hindriëtta Lamein met Kastanjehof Jip 63.709 MN

Het viel allemaal mooi op zijn plek



Tonnie Cazemier mocht zich laten kronen tot winnaar in de klasse ZZ bij de enkelspan pony’s. Het duo maakte het nog spannend in de tweede proef, maar behaalde alsnog nipt de meest begeerde plek. De kersverse kampioen reageert met: “Ik vond zelf eigenlijk mijn tweede proef nog fijner dan de eerste. Het kan gebeuren dat dit in de uitslag niet terugkomt en het is natuurlijk mooi dat het spannend is op een kampioenschap. Ik heb zelf fijn kunnen rijden met Ranst Coca Cola. Het viel eigenlijk allemaal mooi op zijn plek. Het is een gekeurde hengst, die ik voor iemand anders rijd. Hij heeft het hele jaar al goed gepresteerd, heeft net zijn eerste internationale wedstrijd gelopen en dit is een prachtige afsluiter van het seizoen!”

Enkelspan pony klasse ZZ sponsored by Hartog

1 Tonnie Cazemier met Rans Coca Cola 65.875 MN

2 Klazien Kleermaker met Fleur 65.792 MO

3 Hette Jellema met Vrijzicht`s Angel 63.709 MN

Coco, een paard met twee gezichten



Hans Ouwersloot is samen met zijn paard Coco Hippiade Kampioen geworden in de hoogste dressuurcategorie. Coco is een paard met twee gezichten. Deze 15-jarige Gelderse x Fries was voor de ring niet persé fijn te rijden, omdat Coco leek te denken dat hij op een tuigpaardenwedstrijd was. Aan Hans de taak om hem wat rustiger te krijgen, door wat oefeningen te doen en naar ontspanning te rijden. Als hij eenmaal in de ring is, gaat de knop om. Coco is dan aan het werk en wist met een puntentotaal van 66.709 regelrecht naar de gouden medaille toe te rijden.

Enkelspanpaard klasse ZZ sponsored by Pikeur

1 Hans Ouwersloot met Coco 66.709 MO

2 Mirjam Vinke – Deen met Evers 66.375 MW

3 Paul Versluis met Bombarie 65.459 MN

Van groen naar goud voor Renate Roling en Oukje fan it Hiem



Op de vraag hoe het voelt om op het erepodium te mogen staan is het antwoord van Renate in één woord: “Gaaf!” Ze is zichtbaar overweldigend door het fantastische resultaat wat zij en Oukje fan it Hiem hebben neergezet. Renate en haar zus Laura hebben Oukje gekocht toen ze net beleerd was. Ze was zadelmak en Renate was eigenlijk helemaal niet van plan om met haar te gaan mennen. Toen de gelegenheid zich voordeed hebben ze het toch geprobeerd. Oukje was heel erg op stem getraind, waardoor het voor Renate opstappen en wegrijden was. In drie jaar tijd is de toen nog groene combinatie uitgegroeid tot een gouden Hippiade Kampioen. Vol trots stapt Renate met haar Hartog ereprijs van het podium af. “Daar gaat Oukje vanavond al van genieten!”

Enkelspan paard klasse Z sponsored by Hartog

1 Renate Roling met Oukje fan it Hiem DL 68.500 MW

2 Judith Olsman – Hans met Gentle 67.958 MO

3 Saskia Van Heesch met Sir Dartano 66.167 MZ



Pieter Versteege met manegepony Amigo KNHS-Kampioen Enkelspan pony klasse M

Pieter Versteege en zijn pony Amigo is één van de weinige combinaties die vandaag een score boven de 70% behaalde. Een prestatie van formaat op deze warme Hippiadedag. “Het ging erg lekker vandaag, we hadden ook een goede voorbereiding, dus dat zorgt voor een goed resultaat.”, aldus Versteege. “Ik en mijn vrouw hebben een manege in Hillegom. Amigo is één van onze manegepony’s en loopt ook onder het zadel mee in de manegelessen. Daarnaast train ik hem 1 a 2 keer per week voor de wagen. Het is daarom voor mij en mijn vrouw extra leuk om dit kampioenschap te winnen met een manegepony.” Op de vraag of Amigo populair is bij de kinderen die op de manege rijden wordt bevestigend geantwoord. “Vorig jaar werden we Rayon kampioen en vierde op de Hippiade in de klasse B. Dat droeg al bij aan zijn populariteit. Dit wordt na vandaag natuurlijk alleen maar groter!”

Enkelspan pony klasse M sponsored by Koopmans Geluid

1 Pieter Versteege met Amigo 1387 70.084 MW

2 Melanie van de Bunt met Zuidhoeve’s Henzel 69.375 MO

3 Ellen Wijdenes met Wrentnall Red Fox 67.959 MW

Medailleregen voor Van de Bunte

Ze ging van de ene prijsuitreiking naar de andere en mocht na zilver in het enkelspan vaardigheid (klasse M) en zilver in het enkelspan dressuur (klasse M) ook nog opdraven voor goud bij het tweespan dressuur klasse ZZ. Melanie van de Bunt grossierde aldus in eremetaal met haar pony’s en zegt daarover: “Ik had mijn jongste pony Storm bij. Hij loopt nu een maandje of vier samen in het tweespan in het ZZ en deed het hartstikke goed. Ik ben trots op hem en heel tevreden. De vaardigheid heb ik ook met Tumtum gereden en dat was gewoon leuk. In de barrage volop gas en er voor gaan. Het was wel een heftig programma vandaag, ook voor de pony’s. Ik ben blij als ik dadelijk met de beentjes omhoog kan en de pony’s weer lekker in de wei staan.”

Tweespan pony’s klasse M/Z/ZZ sponsored by Horseware

1 Melanie van de Bunte met Storm, Tumtum 68.917 MO

2 Jeannette Rijpkema met Vikarien’s Coldplay, ’t Koetshuis Hamish 64.709 MN

3 Irma Teunissen met Saga, Carlos 62.792 MZ

Veel trainen en goede focus bezorgen Jan Beijeman kampioenstitel in klasse M enkelspan paarden

Voor Jan Bijeman was de winst in de categorie M Enkelspan paard weer een mooie terugkomst. In het verleden is Jan ook al eens kampioen geweest in de categorie M, Z en ZZ. Maar door corona had hij al drie jaar niet meer gereden, dus hij is erg blij met het goud. Bescheiden vertelt de kersverse kampioen: “dat het leuk is om nog aansluiting te hebben bij de top”. Zijn voorbereiding was met Iareska, het paard van Shana de Groot, niet anders dan bij andere Hippiades. Veel trainen en een goede focus hebben wederom geleid tot een plaats op het hoogste podium en een mooie poetskoffer van hoofdsponsor Witte van Moort.

Enkelspan paard klasse M sponsored by Witte van Moort

1 0Jan Bijeman met Iareska 69.292 MW

2 Wim Ter Hedde met Pablo 67.875 MN

3 Ria Hettinga met Stal Hettinga’s Allure 67.125 MN

Marianne Wijdenes prolongeert kampioenstitel enkelspaan pony’s klasse L



Marianne Wijdenes was met Wrentnall Red Fox de Hippiade Kampioen van vorig jaar. Ze kwam dus vandaag met een doel: de kampioenstitel verdedigen. Ze is erg blij dat het weer gelukt is, ook met dezelfde pony. Wrenthall Red Fox is eigenlijk van haar zus Ellen Wijdenes, die een bronzen medaille in het M heeft bemachtigd. Ze trainen normaal gesproken veel buiten in het bos, maar in de aanloop van de Hippiade heeft het duo veel proefgericht geoefend. Met resultaat, want deze tweemalig Hippiade kampioen gaat met twee welverdiende medailles naar huis.

Enkelspan pony klasse L sponsored by Witte van Moort

1 Marianne Wijdenes met Wrentnall Red Fox 69.042 MN

2 Jeannette Rijpkema met Vikarien’s Coldplay 66.834 MN

3 Johan van Veluw met Joly 66.750 MO

Cindy Benschop met zelfopgeleide Liberty kwampioen enkelspan paarden klasse L



Cindy Benschop met Liberty zijn vandaag Hippiade kampioen geworden in de klasse L enkelspan Paard. Liberty is een KWPN van 6 jaar en Cindy is hem zelf aan het opleiden. Hij is dus nog jong en hij het wat spanning opgebouwd door de drukte tijdens hetlosrijden. Dat was spannend en Cindy moest samen met hem eerst naar de ontspanning toe rijden. Dat ging gelukkig heel goed en Liberty was heel braaf. Hij liet zich in de ring dan ook goed zien. Sier maakt Liberty met zijn drafwerk, waar hij hoge ogen mee gooit. Ook het halthouden, wat hij soms best wel lastig vind, ging vandaag eigenlijk heel goed. Thuis heeft Cindy veel getraind en met de hulp van een talentvol paard en een goede instructrice, heeft ze nu een gouden plak. Cindy is heel blij met het resultaat. Op de vraag hoe ze het gaat vieren antwoord Cindy: ‘Liberty veel lekkers geven, een paar goede knuffels, en zelf lekker een taartje eten’.

Enkelspan paard klasse L sponsored by HORKA

1 Cindy Benschop met Liberty 68.042 MW

2 Ingmar Veneman met Siglavy Linada 67.417 MN

3 Ria Hettinga met Wybe VW 66.667 MN

Met positieve energie van Hongarije naar Ermelo



Oniek van Olst zegevierde met Shyra Silver Shadow in de klasse B bij de pony’s. Van Olst rolde daarmee van het ene feest in het andere. Ze vertelt: “Ik ben gisteren pas teruggekomen uit Hongarije. Daar heeft mijn broer Jorn op het EK jeugd een gouden medaille gewonnen bij het tweespan pony’s. Dat was al super en met die positieve energie zijn we hierheen gekomen. Daar goud en dan maak ik het hier zelf af. Ik moest als eerste starten en had er eigenlijk een zwaar hoofd in, maar de proef liep fijn. De tweede proef ging iets minder. Het was warmer en mijn pony had ook al de vaardigheid gelopen. Maar ik klaag niet en ben juist heel tevreden, ook gezien de voorbereiding.”

Enkelspan pony klasse B sponsored by Horseware

1 Oniek van Olst met Shyra Silver Shadow 68.292 MO

2 Patrick Wormgoor met Newchallenge Rhoswen 68.000 MO

3 Annika van den Hout met Loki 65.000 MZ

Ymke Slump van der Spoel met Iron Lady KNHS-kampioen enkelspan paarden klasse B



“Ik ben heel blij, vandaag krijgt een dikke tien!”, juicht de trotse Ymke Slump van der Spoel. “Iron Lady was best wat gespannen, met name in de eerste proef. Gelukkig ging het in de tweede proef een stuk beter.” Het is pas haar tweede wedstrijd met Iron Lady en al direct pakken ze de kampioenstitel in het B enkelspan paarden. Een gouden combinatie dus! Op de vraag hoe ze Iron Lady traint geeft Slump aan dat ze vooral veel aandacht heeft voor de basis. “Ik rijd Iron Lady voor de wagen, maar ook onder het zadel. Hierdoor is onze training altijd erg afwisselend en dat werkt voor ons heel erg fijn.”

Enkelspan paard klasse B sponsored by Pavo

1Ymke Slump – van der Spoel met Iron Lady 67.542 MO

2 Marjet Westerhoff – Feunekes met Merlijn 67.375 MN

3 Ronald Beuving met Nozem B 65.125 MN

Lange reis Kelly Bellefroid beloont met kampioenstitel

Kelly Bellefroid had er een lange trip voor over om deel te nemen aan de Hippiade. Maar niet voor niks. Samen met Luuk en Boyke won ze de titel in de klasse B. Bellefroid: “We hebben nog niet zo heel veel wedstrijdervaring. Ik ben zonder verwachtingen gekomen en dan toch hier winnen. Geweldig. Ik kom helemaal uit Zuid-Limburg en net als de pony’s hebben we hier overnacht. Mijn pony’s lopen nog maar een paar jaar in het span. Eerst reden we vooral recreatief en we zijn nog niet zolang bezig met de wedstrijdsport. Dit smaakt dus naar meer!”

Tweespan pony’s klasse B/L sponsored by Eskadron

1 Kelly Bellefroid met Luuk, Boyke 68.042 MZ

2 Daniella Smit met HSP Dinky, HSP Dannah 66.792 MN

3 Esther Budde met Zuidhoeve’s Henzel, Matcho 65.417 MO



Van recreatiesport naar Hippiadekampioen



Drie dochters bezorgen Ito Werkman voor derde jaar op rij kampioenstitel Tweespan paarden klasse B/L//ZZ

Ito Werkman mag zich voor het derde achtereenvolgende jaar KNHS-kampioen Tweespan paarden klasse B/L/ZZ in handicap noemen. Ook in 2019 en 2021 (in 2020 was er vanwege corona geen Hippiade) mocht Werkman op het hoogste podium plaatsnemen. Het is vandaag dubbel feest, want zijn dochter en tevens groom, is jarig. “Ik heb drie dochters. De jongste was in 2019 mee. In 2021 mijn oudste dochter en tevens mijn vaste groom. Ik zei tegen mijn jarige dochter nu ga jij mee! Dat leverde wederom een mooi resultaat op voor Ito Werkman die met een score van 69,125% de concurrentie voor bleef. “Mijn paarden Marjet en Sofie N liepen heel fijn. Het was warm en mijn collega menner en vriend Udo de Haan reed ontzettend sterk. Ik moest in de tweede proef er dus echt meer aan rijden om boven Udo uit te komen. Dat is gelukt.” Is er nog voldoende uitdaging voor Werkman na driemaal achter elkaar kampioen te zijn geworden? “Vorig jaar werd mij die vraag ook gesteld en toen zei ik dat ik 75% wilde rijden. Dat is helaas niet gelukt deze keer, maar het resultaat is er niet minder om! We zijn dik tevreden en blij”

Tweespan paarden klasse B/L/M/Z/ZZ sponsored by Agradi

1 Ito Werkman met Marjet, Sofie N 69.125 MN

2 Udo De Haan met HSP Milan, HSP Markant 68.667 MN

3 Harry Streutker met Topspeed Damian, Ra’Id JW 64.167 MN

Mendistrict Oost wint felbegeerde Hatro District Cup



Met alleen al vijf kampioenen verzameld op het podium kon KNHS mendistrict Oost zich opnieuw tot beste district van ons land laten huldigen. Zij verdienden met recht de Hatro District Cup, die dit jaar voor het laatst onder deze naam werd uitgereikt vanwege het overlijden van naamgever Bert van de Hatert. Na afloop stonden Anjelies van Vliet en Klazien Kleermaker, twee trotse bestuursleden van het winnende district ons te woord: “Als we zo kijken naar de namen van de winnaars op de cup is het achter elkaar de zevende keer op rij dat we deze winnen. Een aantal goede rijders deed niet eens mee, maar we zijn een groot district met veel rijders en onze selectie is wat breder dan die van West en Zuid. District Noord zit ons wel op de hielen. Die zie je groeien, maar voorlopig hebben wij de beste menners!”