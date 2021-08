Alle KNHS-kampioenen mennen in het zonnetje

In Ermelo werd gisteren de hele dag gestreden om de Hippiade-mentitels. Het was een volle dag met een heleboel kersverse kampioenen, die gehuldigd konden worden. De grote zandpiste vormde het decor van de vaardigheid, de graspistes waren het toneel van de dressuurrubrieken.

Henk Weerd uit IJsselmuiden was de eerste kampioen op de Hippiade mennen. Met zijn tweespan Blakt’s Django en Roman was hij, ondersteund door zijn vrouw Tineke, de snelste in de barrage van de vaardigheid klasse L/M/Z/ZZ.

Uitslag vaardigheid klasse L/M/Z/ZZ

1. Henk Weerd (IJsselmuiden) – Blakt’s Django, Roman, 0/0/68,92

2. Imke van Kerkhof (Afferden) – Vlek, Sep, 0/0/73,05

3. Ad Van Zandwijk (Hellouw) – Arco, Alex, 0/0/79,52

Fenna Hendriks kampioene met zelf opgeleide Arthur in de sulky-rubriek

Fenna Hendriks (16) lacht voluit als ze met haar schimmel-pony Arthur uitstapt na haar winnende barrage in de sulky-rubriek vaardigheid. “Mijn moeder zit haar hele leven al in de paarden en via haar ben ik in deze sport gerold.”

Uitslag L/sul-po en M/sul-po en Z/sul-po en ZZ/sul-po

1. Fenna Hendriks (Baak) – Arthur, 0/3/53,82

2. Anouk Mersman (Hoogeveen) – Leona, 0/3/53,9

Larissa Reints pakt winst in vaardigheid enkelspan pony’s klasse L



De gelukkige winnaar van de vaardigheid enkelspan pony’s klasse L was de 19-jarige Larissa Reints met haar twaalfjarige pony Verdi. In een groot deelnemersveld van maar liefst 32 combinaties liet Larissa alle concurrentie achter zich na een mooie en snelle foutloze barragerit. “Verdi kan vooral heel hard en makkelijk wenden en dat kwam in dit parcours goed van pas”, vertelde de kersverse kampioene na afloop.

Uitslag vaardigheid L/1sp-po

1. Larissa Reints (Bruchterveld) – Verdi, 0/0/50,83

2. Ilse Steijvers (Panningen) – Bo, 0/0/56,68

3. Irene Knelange (Aalsmeer) – Kompas Cynthia, 0/0/57,41

ZZ-titel voor Manoek van Ewijk en Darlinca

In de hoogste klasse bij de enkelspan pony’s, de klasse ZZ dressuur, ging de overwinning naar Manoek van Ewijk met Darlinca. Van Ewijk nam al vaker deel aan de Hippiade. “Met Darlinca is dit mijn eerste titel in het ZZ.”

Uitslag Dressuur Z/1sp-po en ZZ/1sp-po

1. Manoek van Ewijk (Oldebroek) – Darlinca, 62,333%

Weer een titel voor Friese merrie Oukje van het Hiem

“Ik had het niet verwacht en ik had het niet durven hopen vooral”, vertelde Renate Roling, de winnares van de klasse M enkelspan paarden. “Mijn merrie Oukje van het Hiem DL was afgelopen weekend ook al mee geweest op wedstrijd, de finale van de KFPS Horses to Fly mencompetitie. Toen ik het filmpje van de proef terugzag en aan mijn proef terugdenk dan ben ik best wel tevreden.”

Uitslag Dressuur M/1sp-pa

1. Renate Roling (Alphen NB) – Oukje fan it Hiem DL, 69,917%

2. Ria Hettinga (Haskerhorne) – Cea fan Stal Redia, 64,333%

3. Jikke Tange (De Wilgen) – Vrouck, 64,25%

Goud voor Irma Teunissen in de dressuurklasse B en L tweespan pony’s

Tijdens de prijsuitreiking van de dressuurrubrieken op Medal Plaza ontbrak dressuurkampioene Irma Teunissen toen ze de eerste keer werd omgeroepen, ze was nog druk bezig met haar vaardigheidsproef. Gelukkig kon ze na de vaardigheid toch nog het podium beklimmen om haar welverdiende gouden medaille in de klasse van de rubriek dressuur pony’s tweespan klasse B en L in ontvangst nemen.

Uitslag Dressuur B/2sp-po en L/2sp-po

1. Irma Teunissen (Hamont-Achel) – Saga, Carlos, 69,917%

2. Rowan Timmer (Putten) – Sellemshoeve Youri, Renee, 68,833%

3. Eveline Roseboom – Meel – Spoorzichts Magic, Shamrocklake Mr. Horatio, 68%

Paardengebitsverzorger Xander Tuitjer kampioen B mennen paarden

Xander Tuintjer (26) mocht de hoogste trede van het podium betreden tijdens de huldiging op Medalplaza. Met de vijfjarige tuigpaardmerrie Luna (Atleet x Manno) was de menner uit Groningen de beste in de klasse B. “Ik heb Luna vorig jaar in juni beleerd. De Hippiade vandaag was haar derde wedstrijd. Dat ging hartstikke mooi. Ik probeer Luna op te leiden als rij/menpaard.”

Uitslag Dressuur enkelspan paarden klasse B

1. Xander Tuitjer (Gasselternijveenschemond) – Luna, 68,5%

2. Rianne Piek (Ter Idzard) – Doudzen, 65,417%

3. Paskal de Graaf (Uffelte) – Lolane-V, 65%

Melanie van de Bunt pakte vierde Hippiade-titel

De winnaar in de dressuurklasse M/Z/ZZ pony’s tweespan is zeker geen onbekende op de Hippiade en menkampioenschappen. De 27-jarige Melanie van de Bunt is A-kaderlid tweespan mennen Pony’s en heeft al meerdere Nederlandse titels en twee zilveren WK-medailles op haar naam staan. Daar komt nu een vierde Hippiade-titel bij. “Ik kan nu beter stoppen”, vertelde Van de Bunt gisteren na haar overwinning.

Uitslag Dressuur M/2sp-po en Z/2sp-po en ZZ/2sp-po

1. Melanie van de Bunt (Lunteren) – Tumtum, Sunstar’s Calvados, 72%

2. Jorn van Olst (Laag Zuthem) – Boy, Marvin, 63,417%

Goud voor Udo de Haan in dressuurklasse L paarden enkelspan

Met een score van 68,67% ging de KNHS-titel in de klasse L dressuur paarden enkelspan naar Udo de Haan met HSP Milan. Op Medal Plaza mocht hij de gouden medaille, kampioenschapslint en de rubrieksprijzen in ontvangst nemen.

Uitslag dressuur paarden enkelspan klasse L

1. Udo de Haan (Hemrik) – HSP Milan, 68,667%

2. Nicole Verburg (Berkenwoude) – Flynn, 68,5%

3. Richard Slump – Iron Lady, 66,75%

Eerste titel voor Ries Brouwer met zijn twee New Forest-pony’s

Zestien tweespannen pony’s kwamen aan start in het Hippiade-kampioenschap L-vaardigheid. Zes menners streden in de barrage om de titel en de prijzen. Ries Brouwer was met zijn New Forest-pony’s Sjaak en For Fun’s Romeo de snelste in een tijd van 55.954 seconden en mocht zich later laten huldigen op Medalplaza. “Het ging super. Ik ben heel trots op mijn pony’s.”

Uitslag Vaardigheid L/2sp-po

1. Ries Brouwer (Nijkerk) – Sjaak, For Fun’s Romeo, 0/0/55,94

2. Petra Hoeksema (Opende) – Bob, Nash, 0/0/56,35

3. Lindsay Landman (Zoetermeer) – Filia van de Langewiek, Joppe van de Langewiek, 0/0/59,07

Goud en zilver voor international Rudolf Pestman

Met zijn imponerende 18-jairge bonte Diesel nam international Rudolf Pestman deel aan de Hippiade. Het resultaat: goud in de klasse Z dressuur en zilver in de vaardigheid klasse ZZ. “Diesel is in de kracht van zijn leven”, vertelde Pestman gisteren na afloop.

Uitslag Dressuur Z/1sp-pa

1. Rudolf Pestman (Eext) – Diesel, 71,750%

2. Liesbeth Van de Wal – Haanstra (Creil) – Rykman, 64,750%

3. Ito Werkman (Ten Post) – Sofie N, 64,500%

Tessa piekt met haar paard Fenna en wint vaardigheid klasse ZZ

‘Het was onze eerste foutloze ronde van het seizoen dus dat is nog eens pieken op het juiste moment’, vertelt kampioene Tessa Jannink vlak voor de prijsuitreiking. Met haar paard Fenna was ze de snelste foutloze combinatie in de vaardigheidsrubriek Z/ZZ enkelspan paarden.

Uitslag Vaardigheid Z/1sp-pa en ZZ/1sp-pa

1. Tessa Jannink (Mill) – Fenna, 0/0/75,68

2. Rudolf Pestman (Eext) – Diesel, 0/0/75,76

3. Peter Zeegers (Meijel) – Canita, 0/0/82,23

Drie titels op Hippiade voor Melanie van de Bunt, twee met Herby

De naam Melanie van de Bunt is een vertrouwde op de Hippiade mennen. Ook dit jaar. Na de titel in de klasse ZZ tweespannen dressuur pony’s voegde ze er nog twee aan toe. In het enkelspan met Herby. “Dit is de tweede wedstrijd die ik met Herby in het enkelspan heb gereden. Het begon als grap. Hij deed het echt goed. Echt boven verwachting. Ik rijd veel tweespan en enkelspan rijd ik niet vaak in vaardigheidswedstrijden, dus ik dacht ik neem hem gewoon mee. Meestal doe ik dat met jonge pony’s. Herby is mijn marathonpony in het tweespan. Tijdens de districtskampioenschappen deed Herby het al heel goed. Vandaag ook. Echt boven verwachting, maar wel super leuk.”

Uitslag Dressuur pony’s enkelspan klasse M

1. Melanie van de Bunt (Lunteren) – Zuidhoeve’s Henzel, 71,750%

2. Dorothy Drongelen (Ens) – Spring Surprise, 70,917%

3. Ellen Wijdenes (Medemblik) – Wrentnall Red Fox, 70,083%

Uitslag Vaardigheid M/1sp-po

1. Melanie van de Bunt (Lunteren) – Zuidhoeve’s Henzel, 0/0/73,6

2. Manon van Echten (Oude Wetering) – Kami, 0/0/75,44

3. Ilse Steijvers – Tess, 0/0/75,64

Cornelie de Geijter met gouden medaille naar het ziekenhuis

Cornelie de Geijter-Pries en Kingbridge Kate wonnen op de Hippiade de klasse M vaardigheid paarden enkelspan. In de barrage bleven ze Piet Peeters ruim twee seconden voor. “Dit is mijn eerste titel. Ik was al wel eens reserve-kampioen.”

Uitslag Vaardigheid M/1sp-pa

1. Cornelie de Geijter – Pries (Putten) – Kingbridge Kate, 0/0/80,23

2. Piet Peepers (Erp) – Furon, 0/0/82,32

Eindelijk de titel voor Eline Geurs

“Ik heb hier al een paar keer zilver gehaald en een keer brons, nog nooit goud. Eindelijk een keer gelukt”, vertelde Eline Geurs (27) voorafgaand aan de prijsuitreiking van de klasse ZZ vaardigheid pony’s. “Het voelt echt goed. Mijn pony’s liepen vandaag echt fijn.”

Uitslag Vaardigheid M/2sp-po en Z/2sp-po en ZZ/2sp-po

1. Eline Geurs (Eemnes) – Lucky Whisper Van De D&d Hoeve, Cb’s Gamler Van De D & D Hoeve, 0/0/73,53

2. Hindriëtta Lamein (Warffum) – Kastanjehof Jip, Optimist, 0/0/79,32

3. Marlou Postma (Hengelo Ov) – Thunder’s Renz, Tyfry Soloman, 2

Dubbele hattrick voor Jeannette Veldboom-Bulten

Jeannette Veldboom-Bulten scoorde een dubbele hattrick met Veldstar Risk. Ze won voor de zesde keer op rij de Hippiade-titel in de klasse ZZ enkelspan paard. Toch is dit een bijzondere. “Mijn paard is er een jaar uit geweest met een blessure.”

Uitslag Dressuur ZZ/1sp-pa

1. Jeannette Veldboom – Bulten (Zeewolde) – Veldstar Risk, 71,833%

2. Hans Ouwersloot (Enschede) – Coco, 70,083%

Ito Werkman wint dressuurklasse tweespan paarden M/Z/ZZ

De geroutineerde Ito Werkman mag in Ermelo wederom een KNHS-titel op de Hippiade aan zijn goedgevulde erelijst toevoegen. Hij schreef met zijn paarden Marjet en Sofie N de dressuurklasse tweespan paarden M/Z/ZZ op zijn naam.

Uitslag Dressuur M/2sp-pa en Z/2sp-pa en ZZ/2sp-pa

1. Ito Werkman (Ten Post) – Marjet, Sofie N, 73,083%

2. Harry Streutker (Coevorden) – Ra’Id JW, Yk Arjan, 70,000%

Debutante Marianne de Haas pakt titel in dressuur enkelspan klasse B Pony’s

De dolgelukkige Marianne de Haas reed dit jaar voor het eerst mee op de Hippiade Mennen en mocht direct een gouden medaille in de dressuurklasse enkelspan B pony’s mee naar huis nemen. “Sterker nog, vorig jaar heb ik pas mijn eerste menwedstrijd gereden dus ik vind deze titel echt geweldig!”

Uitslag Dressuur pony’s enkelspan klasse B

1. Marianne de Haas – van Gulden (Warmond) – Falke’s Dancer, 69,167%

2. Mirjan Stadman (Annen) – Rooys Frodo, 67,833%

3. Jordy Reuvers (Zevenbergen) – Boy, 67,500%

Goud voor Lysanne de Jong in tweespan paarden klasse B en L

Tijdens de prijsuitreiking van de dressuurklasse B en L tweespan paarden mocht Lysanne de Jong de hoogste trede van het podium betreden. Met haar paarden VDB’s My en VDB’s Maysee pakte ze overtuigend de winst met een score van 63,75.

Uitslag Dressuur B/2sp-pa en L/2sp-pa

1. Lysanne de Jong (Assen) – VDB’s My, VDB’s Maysee, 63,750%

2. Chantal Hekkert – Ogink – Femke, Froukje, 62,000%

Grap leidt tot goud en brons

De naam Wijdenes en Wrentnall Red Fox klonk twee keer tijdens de prijsuitreiking. Marianne Wijdenes mocht op de hoogste trede plaatsnemen voor het in ontvangst nemen van de gouden medaille die hoort bij de Hippiade-titel in de klasse L enkelspan pony’s. Haar zus Ellen stond eerder op de derde trede en werd gehuldigd met het brons in de klasse M enkelspan pony’s. Goud en brons dus voor dezelfde Welshpony en de familie uit Medemblik. En dat te bedenken dat het begon als grap.

Uitslag Dressuur pony’s enkelspan klasse L

1. Marianne Wijdenes (Medemblik) – Wrentnall Red Fox, 67,917%

2. Jolanda Schimmel – Gaasbeek (Klarenbeek) – Alt Feart’s Hotse, 66,917%

3. Petra Meulman – Klinkhamer (Nieuwe Pekela) – Suarez, 66,250%

Titel voor Suzanne Roman met Casanova in de vaardigheid klasse L paarden enkelspan

De winnares van de vaardigheid klasse L paarden enkelspan, Suzanne Roman kijkt tevreden terug op haar optreden op de Hippiade Mennen vandaag. Met haar paard Casanova reed ze de snelste foutloze rit in de barrage en mocht op het podium van Medal Plaza de gouden medaille in ontvangst nemen.

Uitslag Vaardigheid L/1sp-pa

1. Suzanne Roman (Ochten) – Casanova, 0/0/59,51

2. Albert Hooyer (Oene) – Byoux, 0/0/65,59

3. Gerda Grijpstra (Walterswald) – Claus ‘fan Panhuys’, 0/12/57,79

Goede dag voor Geert van Dijk, een droom komt uit

“Lady Luna is nu vijftien jaar oud en heeft alle kampioenschappen die ik met haar heb gereden op het podium gestaan”, vertelt Geert van Dijk trots over zijn pony waarmee hij vandaag op de Hippiade de titel pakte in de klasse Z vaardigheid enkelspan. “Dit is geloof ik onze derde titel. Net niet achter elkaar. Altijd in het enkelspan en in de vaardigheid. Dat is ons specialisme.”

Uitslag Vaardigheid Z/1sp-po

1. Geert van Dijk (Echteld) – Lady Luna, 0/0/71,78

2. Suzanne Roman (Ochten) – Lars, 0/0/77,53

Goud voor Marjo van Wezel met eigen gefokte pony Jinte in de vaardigheid ZZ

“Mijn pony deed vandaag super zijn best en als je dan eerste wordt, dan mag je heel tevreden zijn”, blikt kampioene Marjo van Wezel terug op haar vaardigheidsproef in de klasse Z/ZZ op de Hippiade Mennen.

Uitslag Vaardigheid ZZ/1sp-po

1. Marjo van Wezel (Zwolle) – Jinte, 0/0/69,98

2. Willemien Odink (De Krim) – Odinkie Toys Moonlight, 0/0/75,73

District Oost wint felbegeerde Hatro Cup



Met twee punten verschil ten opzichte van District Noord gaat de prachtige Hatro Cup dit jaar naar District Oost.

