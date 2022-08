Anne Bakker Hippiade-kampioen 1,35 m

Anne Bakker uit KNHS-Regio Drenthe heeft op de Hippiade met My Precious Diamond Z (v. Mylord Carthago) het KNHS kampioenschap 2022 in de klasse 1m35 sponsored by Hartog gewonnen. Arjen van Diepen werd tweede met Houdini (v. Tangelo vd Zuuthoeve), Kristyna Schutte won met Larico (v. Los Angeles) het brons.