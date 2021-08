Britt Kikkert met overmacht naar titel in L1 Cat. C

Met een overweldigende score van maar liefst 73,06 procent was Britt Kikkert-Van der Linde met Allstar Texel verreweg de beste in de klasse L1 cat. C. Op het Medal Plaza mocht ze op het podium de gouden medaille, de sjerp en alle prijzen in ontvangst nemen.

Voor de elfjarige Britt is het niet de eerste medaille die ze van een KNHS Kampioenschap meeneemt naar huis richting Texel. In 2020 werd ze met pony Himmeren’s Goudtopaas al Indoorkampioen in de klasse L1 cat. AB en reservekampioen in de klasse B cat. C met Allstar Texel. Vorig jaar lukte het dus nét niet met de inmiddels vijftien jarige Allstar Texel maar dit jaar waren ze zonder twijfel wel de allerbeste in de klasse L1 cat. C.

De dolgelukkige kampioene vertelt: “Het ging eigenlijk erg goed vandaag en mijn pony was heel lief. Eigenlijk is mijn pony altijd heel lief en doet hij super goed zijn best. Ik had van tevoren niet verwacht dat het zó goed zijn gaan, maar natuurlijk wel een klein beetje gehoopt. Ik heb gewoon heel erg mijn best gedaan en meer kun je toch niet doen.”

Dressuur klasse L1 cat. C:

1. Britt Kikkert-Van der Linde (De Cocksdorp) – Allstar Texel, 73,056%

2. Jasmijn Oude Alink (Zalk) – Kayra, 67,833%

3. Jaclynn Otten (Nieuwegein) – Dreamboy, 66,889%

Klik hier voor de uitslagen.

Bron: KNHS