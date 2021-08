Charlotte Zoons na drie maanden al kampioen

“Ik zag het niet aankomen”, zegt winnares Charlotte Zoons beduusd na de prijsuitreiking van de klasse B springen paarden. “Ik had in de eerste ronde 85 punten en Nick Steeghs had er 90. Toen hij een balk kreeg in de barrage werd ik toch wel gespannen. Ik dacht als ik nu foutloos ben en dezelfde punten krijg als in de eerste ronde, dan ben ik kampioen.” Maar het werd nog beter. Juryleden Niels Nanning en Luc Steeghs waardeerden de vloeiend en in prachtige stijl gereden barrage van Charlotte en Everton SC met 90 punten.

“Dit is mijn eerste titel. Ik rijd Everton SG pas drie maanden. Daarvoor heb ik nooit aan de Hippiade deelgenomen. Ik zou een keer gaan, maar vanwege Corona ging dat niet door.” Hoewel ze sinds kort bij de paarden rijdt, heeft Charlotte al wel de nodige ervaring. “Ik ben nu te groot voor de pony’s. Daar heb ik tot en met de klasse Z gereden”, aldus de 12-jarige Havo/VWO-scholiere.

Stal Groenendaal

“Mijn paard Everton SG is van Stal Groenendaal. Daar rijd ik hem en lease ik hem inclusief, zoals dat heet. Ik rijd hem elke dag, verzorg hem, heb mijn eigen spullen, maar hij is officieel nog van familie Tolboom van Stal Groenendaal. Everton SG heeft al bij de Children gelopen en het plan is dat ik ook bij de Children ga starten. Ik krijg fijne springlessen van Mark Tolboom en twee keer in de week dressuurles van Natasja Smit.”

”Zelfs nog wat gespannen voor haar”

Op de vraag hoe ze zich voelt, zoekt Charlotte nog even naar woorden. “Ik ben blij. Ik wacht nog op mijn vriendin die straks meedoet en ik ben zelfs nog wat gespannen voor haar.”

Luc Steeghs en Niels Nanning

In het door Horka aangeboden Hippiade-kampioenschap B springen paarden plaatsten 15 van de 32 deelnemers zich voor de barrage. Ook daarin deelden Luc Steeghs en Niels Nanning punten uit en gaven ze voor de microfoon een toelichting. Leerzaam voor de deelnemers en informatief voor het publiek.

Zilver en brons

Anne Dircken eindigde met twee solide en goed gereden rondes als tweede in het kampioenschap met haar aansprekende paard Antrax (83 punten). De bronzen medaille was voor Danique de Boer met haar schimmel Go Go Goal, die twee keer foutloos bleef over het parcours van Jos Brinkman en Willem Broekman en 81 punten ontving voor manier van rijden, haar houding en zit en de algemene indruk.

Uitslag B springen paarden Powered by Horka:

1. Charlotte Zoons (Laren NH) – Everton SG (v. Indoctro), 0-85.00/0-90.00

2. Anne Dircken (Hoeven) – Antrax (v. Tenerife Vdl), 0-80.50/0-83.00

3. Danique de Boer (Bronnegerveen) – Go Go Goal (v. Breemeersen Adorado), 0-83.50/0-81.00

Klik hier voor de volledige uitslag.

Bron: KNHS