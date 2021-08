Cornelie de Geijter met gouden medaille naar het ziekenhuis

Cornelie de Geijter-Pries en Kingbridge Kate wonnen op de Hippiade de klasse M vaardigheid paarden enkelspan. In de barrage bleven ze Piet Peeters ruim twee seconden voor. “Dit is mijn eerste titel. Ik was al wel eens reserve-kampioen. Ik heb vandaag ook Z-dressuur gereden, maar dat ging niet goed."

“Hij had last van het natte weer. Daarnaast rijd ik ook samengesteld. Kingbridge Kate loopt voorop in het tandem. Dat doet hij samen met zijn volle broer in het samengesteld. Dat is toch wel echt mijn dingetje. Dat is een grotere uitdaging omdat het technischer is. Tandems wordt hier op de Hippiade niet gereden. Ik hoop dat er nog een paar wedstrijden komen voor het tandem dit seizoen. Ik ben met deze titel in ieder geval heel blij.”

Eigen lat verleggen

“Bij de tandems is weinig concurrentie, maar ik doe het om mijn eigen lat steeds te verleggen. Ik heb wel internationaal gereden met mijn vorige span, maar nu start ik alleen nog nationaal. Ik doe het samen met mijn man Bertus. Die ligt nu op de operatietafel. Zijn nierstenen worden verwijderd. Hij ligt in Harderwijk. Ik ga straks met de gouden medaille om naar zijn ziekenhuisbed.”

Bron: KNHS