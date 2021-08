Dag 2 Hippiade voltige: Kampioenen klasse M

Op de tweede dag van de Hippiade is het de beurt aan de voltigeurs in de klasse M en het Z. Het ochtendprogramma zit erop en de kampioenen in de klasse M zijn bekend. Hierin kwamen 11 solo’s en 2 pas de deux aan start.

Geertje van der Meer (vv Baboeschka) is kampioen geworden in de categorie solo klasse M. Met het paard Izmir H en longeur Wilke van de Coolwijk konden zij de overwinning binnenhalen met een score van een 6,683. Geertje kwam dit jaar voor het eerst terug in de voltigering na een schouderoperatie. De verwachting was daarom niet direct kampioen te worden in deze klasse. Extra mooie prestatie dus. Het zilver ging naar Renske van Kruiselbergen met een gemiddelde van een 6,564. Zij kwam uit voor de vereniging Ravenruiters en voltigeerde op het paard Ermano, gelongeerd door Lisa Rademakers. Op de derde plaats eindigde Yara Zomer (6,441) op het paard Escape, gelongeerd door Maureen Hekert. Dit paard van voltigevereniging TOP behaalde de hoogste paardpunten in de rubriek (7,183).

Klasse M pas de deux

In de pas de deux klasse M mogen Afra van de Hem en Dorien Luteijn zich dit jaar kampioen noemen. Samen met het paard Buick Hill en hun longeur Irene Huisman van de Flevoruiters haalden zij de overwinning ruimschoots binnen. Hun plan om als duo te gaan voltigeren kwam pas drie maanden geleden vrij spontaan opzetten. Dit bleek een goede keuze. Samen konden zij met hun vertrouwde paard Buick een mooie score van een 6,577 neerzetten.

Op de tweede plaats eindigde het pas de deux-duo van de Ravenruiters. Jeske Geerts en Anne Marit Renkema scoorden een gemiddelde van een 5,896 met het paard Ermano, gelongeerd door Lisa Rademakers.

Bron: KNHS / Horses.nl