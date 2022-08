Drie dressuurkampioenen op derde Hippiade-dag

Op de derde dag van de Hippiade was er weer veel mooie dressuursport te zien en te bewonderen, ditmaal bij de paarden. Er werden drie kampioenen gehuldigd in de klassen M1, M2 en Z1. Aan het einde van de dag mochten alle winnaars plaatsnemen op het podium bij MedalPlaza voor hun medailles, prachtige sponsorprijzen en het afsluitende Wilhelmus.

Met een overweldigende score van maar liefst 76,056% schreef de 21-jarige Annemijn Boogaard vandaag de klasse M1 op haar naam. Ze liet daarmee met haar paard Mr. Magnum Bth (v. Expression) de concurrentie ver achter zich. Nog wat beduusd door haar succes vertelt Annemijn: “Mijn paard liep echt super vandaag. In de eerste proef had ik nog een stomme ruiterfout door verkeerd te rijden maar vanmiddag liep alles perfect. Na de proef kreeg ik zelfs een applaus van de juryleden. Ik dacht ‘dan zit het vast wel goed’. En dan die hoge score, niet normaal!”

Eline van Egmond verrast door winst in de klasse Z1

Zonder verwachtingen stapte Eline van Egmond vanochtend op haar paard voor haar proeven in de klasse Z2. Ze wist de zenuwen goed onder controle te houden want met een score van 71,095 mag zij zich de nieuwe kampioene van de klasse Z1 noemen met haar paard Leonardo Da Silica (v. Millennium). Na de prijsuitreiking vertelt Eline enthousiast: “Heef gaaf! Ik had vanochtend al een heel fijne proef gereden maar wel met een paar kleine dingetjes. Dus het kon zeker beter. Mijn instructeur Gerard Hogervorst was erbij en die zei dat ik wel dik 70% kon halen. ’s Middags tijdens mijn tweede proef voelde het heel fijn en ging ik gewoon knallen. En het is gelukt! Echt fantastisch! Ik kan het nog steeds niet geloven.”

Tweede KNHS-titel op rij voor Saskia van Es

Hoewel ze afgelopen winterseizoen in Ermelo ook al werd gehuldigd als kampioen met haar paard Fireball (v. For Romance) in de klasse L2, was het zeker geen zekerheid dat het op de Hippiade in de klasse M2 ook zou lukken. “De entourage op het buitenterrein is heel anders dan binnen en mijn paard is nogal prikkelbaar met geluid. Ik had daarom ook helemaal geen verwachtingen. Maar hij was er eigenlijk heel relaxt onder en gaf me een super fijn gevoel. Zeker in de finaleproef kon ik van begin tot eind precies rijden zoals ik het zou willen hebben. Dus ik ben heel tevreden!”

