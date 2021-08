Drie Hippiade-titels voor Melanie van de Bunt: ‘Ik kan nu beter stoppen’

De naam Melanie van de Bunt is een vertrouwde op de Hippiade mennen. Ook dit jaar. Na de titel in de klasse ZZ tweespannen dressuur pony’s voegde ze er nog twee aan toe. In het enkelspan met Herby. “Dit is de tweede wedstrijd die ik met Herby in het enkelspan heb gereden. Het begon als grap. Hij deed het echt goed. Echt boven verwachting."

“Ik rijd veel tweespan en enkelspan rijd ik niet vaak in vaardigheidswedstrijden, dus ik dacht ik neem hem gewoon mee. Meestal doe ik dat met jonge pony’s. Herby is mijn marathonpony in het tweespan. Tijdens de districtskampioenschappen deed Herby het al heel goed. Vandaag ook. Echt boven verwachting, maar wel super leuk.”

Andere manier van rijden

Wat is het verschil tussen een enkel of een tweespan? “Een enkelspan kan ietsje meer heen en weer gaan. Een tweespan is wat stabieler. Het is een andere manier van rijden. Ik kan technischer rijden met een tweespan, maar op snelheid is een enkelspan wat fijner. Ik won met mijn andere pony’s eerder al de titel in het ZZ tweespan vandaag. Herby heeft ook de M dressuur vandaag gewonnen”, vervolgt Van de Bunt.

Leuker dan verwacht

“Ik heb Herby nu ruim twee jaar. Vooral in de marathon. Hij pakt het leuker op dan verwacht in het enkelspan. Nu heb ik al mijn drie wedstrijdpony’s bij me en ook gelijk drie titels gewonnen. Ik kan nu beter maar stoppen. Dat gaat niet nog een keer gebeuren waarschijnlijk. Tweespan is mijn passie. Dit was een topdag.”

Bron: KNHS