Driessen onverwacht kampioen klasse M, Kommers wint L

In de klasse M op de Hippiade bemachtigden 14 van de 52 deelnemers een barrageticket. Limburger John Driessen kwam met Cupido (v. Contendro) als winnaar uit de bus.De barrage in het L was lang en zenuwslopend, maar uiteindelijk was het routinier Caron Kommers, die met Durore (v. Winningmood) met de winst aan de haal ging.

Met de elfjarige Cupido reed Driessen een foutloos parcours en finishte bijna 1,5 seconde sneller dan de zilveren medaillewinnaar. “Je hoopt natuurlijk wel dat je een medaille wint, maar ik had het zeker niet verwacht”, reageert de winnaar. “Het is een heel scherp paardje. Heel fijn in de omgang, maar met rijden moet je je aandacht er wel bij hebben”.

Dat de gouden medaille van de klasse M mee naar Beesel zou gaan, was een paar jaar geleden nog ondenkbaar. “We hebben Cupido ruim drie jaar geleden gekocht. Destijds kon niemand er iets mee beginnen, dus zijn vooruitzichten waren niet bepaald rooskleurig. Dat hij bij ons zo goed tot zijn recht zou komen, is boven verwachting.”

Het is de tweede medaille voor de familie Driessen op de Hippiade. Dochter Britt won vorig weekend de klasse Z – D/E met haar pony Denzel. “Misschien dat ik probeer om Cupido nog een klasse hoger uit te brengen, maar het zou ook zomaar kunnen dat Britt hem straks gaat rijden, als ze dat wil tenminste”. Op die vraag reageert Britt met een brede glimlach: ‘Ja’.

Routinier Caron Kommers wint L

Caron Kommers kreeg de gouden medaille omgehangen in de klasse L springen. In een lange zenuwslopende barrage van maar liefst 35 deelnemers reed Caron als één van de eerste combinaties de ring in en tot zijn eigen verbazing bleef zijn snelle foutloze ronde tot het einde staan.

De 57-jarige Caron Kommers uit Halsteren heeft Durore pas sinds afgelopen juni onder het zadel. “Dit paard ben ik deze zomer gaan rijden omdat een lesklant van mij er wat pech mee heeft gehad. De merrie kan wat rillerig zijn. Maar eigenlijk klikte het meteen tussen ons en het blijkt dat we een goed team zijn in de ring. Haar sterkte punt is absoluut dat ze heel voorzichtig is. Vandaag was ze in de eerste ronde nog wat tam, maar in de barrage was ze heel zuinig en ging er echt voor. Het was wel spannend om te wachten op de einduitslag aangezien er nog zoveel goede combinaties na mij kwamen. Ik blijf Durore de komende tijd zeker wel rijden en wil graag nog een klasse hoger met haar gaan starten. Maar nu eerst weer twee uurtjes naar huis rijden en genieten van deze overwinning.”

Pavo prijs | klasse M tabel A 1.20m

1. John Driessen (Joris, Beesel) – Cupido, 0/0/0/37.48 sec.

2. Fabienne Lichtenvoort Cats (Nunspeetse Ruitersclub, Nunspeet) – Farambole (v. Carambole), 0/0/0/38.86 sec.

3. Cheyenne van Gog (Hoefke, Deurne) – He´s the man (v. Gentleman), 0/0/0/41.55 sec.

Horka prijs | klasse L tabel A 1.10m

1. Caron Kommers (Prins Auvergne, Halsteren) – Durore, 0/0/38.13 sec.

2. Eddie Brinkman (Gorssel-Zutphen, Gorssel) – Julius Caesar B. (v. I’m special de Muze), 0/0/38.38 sec.

3. Henri Ruiter (Beukers BV, Oudkarspel) – Hennessy B (v. Zambezi), 0/0/38.42 sec.

Bron: KNHS