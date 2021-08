Dubbele hattrick voor Jeannette Veldboom-Bulten: ‘Extra glans aan deze titel’

Jeannette Veldboom-Bulten scoorde een dubbele hattrick met Veldstar Risk. Ze won voor de zesde keer op rij de Hippiade-titel in de klasse ZZ enkelspan paard. Toch is dit een bijzondere. “Mijn paard is er een jaar uit geweest met een blessure. Hij had een losse hoefwand. Dat is door de dierenartsen goed behandeld en ik heb een geweldige hoefsmid die iedere zes weken voor hem klaar stond."

“Veldstar Risk is nu zestien jaar oud en hij loopt gewoon nog goed. Dat geeft voor mij extra glans aan deze titel. Ook na een jaar met weinig wedstrijdritme is het echt wel apart. Ik ging er vol voor om deze titel te winnen. Mijn paard moet dan ook optimaal zijn. Het management er naar toe, proberen om mijn paard op de goede momenten actief te houden en niet te overvragen en scherp te zijn in de training. Het is gelukt.”

In één keer gebeuren

Hoe lukt het je zelf om gemotiveerd en scherp te blijven na vijf titels? “Ik heb een jaar niet kunnen rijden. Dan ben ik er gewoon weer. Vandaag kom ik de ring uit en denk dan hier en daar ging het fout in de proef. Dan blijken mijn concurrenten ook foutjes gemaakt te hebben. Er was dit keer geen tweede proef, dus moest het in een keer gebeuren. Ik ga met de gouden medaille naar huis en dan ben je gewoon super tevreden.”

