Eerste Nederlandse menkampioenen gehuldigd

In Ermelo is de zevende dag van de hippiade begonnen. Deze dag staat volledig in het teken van de mensport. Zij gaan van start in de vaardigheid klasse L/M/Z/ZZ tweespan paarden.Verder zien we vandaag de diversiteit van de mensport in enkelspan en tweespannen paarden en pony's in dressuur een vaardigheid. Ondertussen zijn de eerste pony kampioenen van de dag bekend. Sabine van der Bellen, Ruud Donker, Reno ten Hoeve, Ischa Vink en Larissa Reints mogen zich allemaal Nederlands kampioen noemen.

Laatste starter Sabine van der Bellen maakte het nog spannend in de sulkyklasse pony’s door een barrage af te dwingen. De menner uit Eemnes moest sneller zijn dan Anouk Mersman met Leona om het goud op de Witte van Moort Hippiade mennen te winnen. Dat lukte. Brons ging naar Jolanda Verhoeven die met haar pony Djingo, het basisparcours vaardigheid met een tijdfout afsloot.

Enkelspan pony’s klasse L

“Niet verwacht dat Olfreeda het zo goed zou doen”, is de reactie van Ruud Donker na de huldiging. “De tijd stond best snel. Voor mij waren er al een paar hele goede geweest, maar Olfreeda stuurde super. Ze was lekker voorwaarts. Toen ze begon met galopperen deed ze het helemaal geweldig. Het ging helemaal vloeiend.”

Tweespan pony’s klasse L

Met drie andere dubbel nullers als grootste concurrenten wist de pas veertienjarige Reno ten Hoeve uiteindelijk aan het langste eind te trekken in deze rubriek. Een breed lachende winnaar vertelt over zijn span: “Ik heb deze twee pony’s nu pas een half jaar samen in het span. Het zijn moeder en dochter. Moeder, de schimmelmerrie, is wel de kracht van deze twee. Zij kent het spelletje als geen ander. Wanneer de bel gaat, zet ze de oortjes erop, gaat ze ervoor en is ze eigenlijk niet te stoppen. Haar dochter volgt haar en dat pakt super uit. Dit is mijn derde Hippiade en de eerste keer dat ik hier win.” Terwijl moeder Lady Silver Star het goede voorbeeld geeft aan dochter Miss Goldstar kunnen we hetzelfde zeggen van zoon Reno en vader Henri, die als groom achterop zit. Een trotse Henri: “Zelf ben ik drie keer kampioen op de Hippiade geworden en heel mooi dat het nu Reno lukt.”

Klasse M/Z/ZZ

De gouden medaille in de klasse Vaardigheid klasse M/Z/ZZ tweespan pony’s is voor Ischa Vink met Sam en Storm!

Lest best ging op voor Ischa Vink. Hij snelde met zijn witte toppony’s Sam en Storm dankzij een foutloze barrage naar de zege in de gecombineerde vaardigheidsklasse M/Z. De enige Z-combinatie van het veld had voorkennis als laatste starter, maar dat was naar eigen zeggen geen voordeel. Vink: “Nee, zo heb ik dat niet ervaren. Het leverde extra druk op. Ik heb op routine mijn rondje gereden. We zaten in de juiste flow, bleven tempo rijden en hebben het parcours poortje voor poortje benaderd. Wat ons geheim was? (lachend) Een week lang niet trainen! Mijn zusje en vader hebben de pony’s vorige week overgenomen, aangezien ik op het EK jeugdmennen in Hongarije was als groom van Anouk de Haas. Gelukkig pakte het super uit. Dit is onze tweede Hippiadetitel. Met dit tweespan heb ik in 2019 ook de klasse L gewonnen.”

Enkelspan pony’s klasse M

Larissa Reints mag zich een jaar lang Hippiadekampioen in de klasse M enkelspan pony’s noemen. Zij knalde als laatste starter in de barrage naar de winnende tijd en bracht deze rubriek zo naar een gewenste climax. Larissa reageert direct na haar prestatie en zegt: “We gingen echt vol gas! Ik moest er echt voor gaan, maar heb wel volgens eigen plan gereden en niet gekeken naar het resultaat van mijn voorgangers. Vorig jaar waren we al kampioen in de klasse L enkelspan en twee weken geleden hebben we in Wierden brons gehaald, maar dat was met Verdi en Ravel op het NK samengesteld. Voor de Hippiade hebben we ze gesplitst en heeft mijn zusje Marit met Ravel deelgenomen.”

