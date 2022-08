Eerste titel laatste Hippiade-dag voor Ruben Borgers

In Ermelo staat vandaag de laatste dag van de Hippiade op het programma en zijn er titels te verdienen in de klasses 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90 en 1.00 in het springen voor de pony's. Ruben Borgers uit KNHS-regio Gelderland met Mirjam werd zojuist als eerste kampioen van vandaag gehuldigd. Hij won de rubriek pony's 70cm cat. A/B.

Het was een serieuze strijd in het kampioenschap in de klasse 0.70 cm categorie A/B. Tien van de elf combinaties, die in de barrage mochten starten, bleven foutloos. “Ik had het helemaal niet verwacht, hoor!”, aldus de eerste kampioen van de dag, die met zijn vader een plan had gemaakt voor de barrage. “Er waren er best veel foutloos en toen ik moest waren er al hele snelle barrages gereden. Dus ik heb gewoon gedaan wat we hadden afgesproken en dat lukte goed!”

Uitslag springen pony’s 70cm cat. A/B – sponsored by AJ Bedrijfsdiensten

1. Ruben Borgers met Mirjam – foutloos in 29,08 seconden – KNHS-regio Gelderland

2. Fabienne Raijmakers met Ollie – foutloos in 31,84 seconden – KNHS-Regio Noord-Brabant

3. Puck Swemle met Limerick – foutloos in 32,14 seconden – KNHS-Regio Utrecht

Bron: KNHS