Elfjarige dochter Mans Buurman Hippiade-kampioen: ‘Tess wil nog steeds naar me luisteren’

“Geweldig”, is de reactie van Mans Buurman als zijn dochter Tess de ring uitkomt als kampioene B springen, DE. De bondscoach van de eventingpony’s begeleidt zijn dochter zelf. “Dat gaat nog steeds goed. Ze wil nog steeds naar me luisteren als ik haar help.”

“Dit is het mooiste om mee te maken. Tess is een heel beetje eerder dan ik. Ik heb er heel wat langer op moeten wachten totdat ik hier vooraan mocht staan. Het is echt een familiegebeuren met haar moeder die er alles voor doet en haar broertje Tim is er vandaag weer bij om haar te supporteren.”

Mooier dan EK Strzegom

De pony van Tess is niet van Buurman zelf. “Ik wil de familie Bocken-Johansson bedanken dat we hun pony Arkan mogen lenen om te rijden. Echt fantastisch mooi”, lacht Mans. Is de titel van Tess mooier dan de EK-medailles van jouw pupillen vorige week in Strzegom? “Ja. Dit is toch mooier, mijn eigen kind.”

Allerliefste

Tess glimt zelf ook van oor tot oor. “Ik had het echt niet gedacht. Ik zat wat groot op de laatste twee hindernissen en dacht: oh, als dat maar goed komt. Gewoon door.” Tess (11) is op haar zesde op de manege begonnen met ponyrijden. “Arkan is mijn enige pony, maar wel de allerliefste. Ik weet nog niet of ik later eventingwedstrijden wil gaan rijden. Springen gaat nu zo goed. Dressuur rijdt ik thuis, niet op wedstijden.”

Zilver voor Gerco’s dochter

Lisa Schröder, de dochter van topruiter Gerco, stond in volle verwachting naar de barragerit van Tess Buurman te kijken. Met McKenzy ging ze aan de leiding met 90 punten. Tess ging daar met 92,5 punten overheen. Het betekende de zilveren medaille voor de amazone uit Tubbergen.

Suze Franken wint brons

Suze Franken verbeterde met Oki Doki haar prestatie uit de eerste ronde van 75 naar 88 punten en won met haar pony Oki Doki de bronzen medaille.

Hoogenraat: ‘Heel goed en heel gewoon’

Edwin Hoogenraat jureerde samen met Arjan Vos alle combinaties in het B-springen. De bondscoach van de pony’s is tevreden. “Het was mooie sport vandaag. Er werd heel goed gereden en er werd ook heel gewoon gereden. Dat is zo als het is. Bij categorieën AB en C was de kwaliteit heel hoog. Daar zaten een paar ruiters bij die veel aandacht besteden aan hun houding en zit. We zagen ook een stel fijne pony’s. Dat ziet er goed uit voor de toekomst.”

Uitslag

Bron: KNHS