Emily van Seumeren gecontroleerd naar titel Z springen cat D/E

De zestienjarige Emily van Seumeren sluit haar ponycarrière af met het behalen van het kampioenschap in de klasse Z cat. D/E. Emily stuurde haar Stayershof’s Benefit mooi gecontroleerd en messcherp foutloos door het barrageparcours in een tijd van 37,41 seconden. Daarmee troefde ze Pollie Gaasbeek met Emilinda (0-40,25) en Sara van den Hout met Zion II VDK (0-41,13) ruimschoots af.

Na de prijsuitreiking ontkwam Emily van Seumeren niet aan een oude traditie: door een groepje vriendinnen werd ze naar de waterhindernis gesjouwd, onder luid gejoel erin gekieperd om met een nat pak te eindigen. Zoals het een echte kampioen betaamt.

Zelf opgeleid

Emily heeft haar achtjarige Stayershof’s Benefit zelf opgeleid, onder de vakkundige leiding van Richard Kapteijn. Met de titel is nu ook het afscheid van de ponysport nabij, een vierjarig paard staat al als opvolger klaar. “Ik train al heel lang bij Richard. We werken vooral dressuurmatig aan de techniek en controle. Benefit heeft niet zo’n grote galop, dus ik moet mijn voordeel halen uit het rijden van korte wendingen. Dat lukte vandaag ook weer super. Het is een pony met heel veel energie, hij heeft veel bloed, maar daardoor gaat hij altijd. Hij is zo fijn te rijden”, vertelt Emily.

Emily begon vijf jaar geleden wedstrijden te rijden met een C-pony. Sinds drie jaar heeft ze Benefit onder het zadel. “Ik had heel graag nog internationaal met Benefit willen rijden maar dat is door corona niet meer gelukt. Hierdoor waren er bijna geen wedstrijden natuurlijk en nu ben ik zestien, het laatste jaar dat je bij de pony’s internationaal kunt rijden. Wel jammer, dat dit door corona dus niet meer kon.”

Springen Klasse Z Cat. D/E Powered by Hartog:

1. Emily van Seumeren (Bilthoven) – Stayerhof’s Benefit, 0/0-37.41 sec.

2. Pollie Gaasbeek (Bleiswijk) – Emilinda, 0/0-40.25 sec.

3. Sara van den Hout (Oost West en Middelbeers) – Zion II VDK, 0/0-41.13 sec.

Klik hier voor de volledige uitslag

Bron: KNHS