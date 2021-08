Floor Kulik en Indy Schneider Hippiade kampioenen in L2 dressuur

Met een score van 70,89% was de tienjarige Floor Kulik met haar pony Remito's Leutseveld’s Mila zaterdag de beste in de klasse L2 cat. A/B. Op het podium mocht ze haar gouden medaille, kampioenschapssjerp en prijzen van de sponsor in ontvangst nemen. Indy Schneider (12 jaar) startte gisteren drie maal op de Hippiade pony’s. Dit leverde een gouden medaille op met haar pony Roosendaal’s Miracle in de klasse L2 cat. C.

Na de prijsuitreiking kijkt Floor Kulik tevreden terug op haar gereden proef: “Mijn pony voelde heel fijn aan vandaag en ik was heel blij met hoe het ging. Mijn pony is altijd heel lief en doet alles wat ik van hem vraag. Vooral de uitgestrekte draf is haar sterkste punt in de dressuur en dat liet ze ook goed zien.” Floor reed al drie keer eerder mee op de Hippiade, maar was nog nooit eerder kampioen. Tot gisteren. “Ik had het echt niet verwacht, maar ik ben er wel heel blij mee. Ik ga deze gouden medaille zeker thuis vieren met mijn familie.”

Dressuur klasse L2 cat. A/B Powered by Agradi:

Floor Kulik (Oude-Tonge) – Remito’s Leutseveld’s Mila, 70,889% Sofie Teulings (Boxtel) – Isabel, 69,889% Diede Heuvelman (Haaren) – Centannial Lorenzo, 68,333%

Drie pony’s

Gisteren startte Indy Schneider (12 jaar) drie maal op de Hippiade pony’s. Dit leverde een gouden medaille op na de laatste start. Met haar pony Roosendaal’s Miracle behaalde Indy goud met een mooie score van 68,94% in de klasse L2 cat. C. Eerder op de dag behaalde ze met haar andere pony Doortje al een zevende plaats in het M springen cat. C en veroverde ze een vierde plaats in de L1 dressuur cat. C.

‘Hij is super goed in middendraf en wijken’

Over haar overwinning in de L2 met Roosendaal’s Miracle zegt Indy: “Het losrijden was een beetje spannend. Mijn pony was een beetje zenuwachtig, maar uiteindelijk ging het super goed! Hij is heel goed in de middendraf en het wijken. Vorig jaar was ik al kampioen in de klasse B en nu dus in de L2. Ik ben echt super blij!”

Dressuur klasse L2 cat. C Powered by Horka:

Indy Schneider (Haarlem) – Roosendaal’s Miracle, 68,944% Nina Smeets (Schimmert) – Action Man, 67,167% Lynn van Wieringen (‘s-Hertogenbosch) – Playboy, 66,500%

