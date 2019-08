Frank Arends wint twee titels op Hippiade hackney’s en tuigpaarden

Gelijktijdig met de Hippiade pony’s vond afgelopen zaterdag de Hippiade hackney’s en tuigpaarden plaats. Dit evenement voor de beste aangespannen showpaarden uit de verschillende regio’s vond plaats in Nunspeet op een fraaie zandpiste. Het leverde zes kampioenen op. “Het kon niet beter”, vertelt Frank Arends die met de hackney May Dream zowel de Hippiade titel ereklasse als het NK dekhengsten won.

Frank Arends had een topdag in Nunspeet. Met de kleine maat hackney-hengst May Dream won hij de ereklasse en daarmee de Hippiade titel en ook het NK dekhengsten kleine maat. “Het kon niet beter”, kijkt Arends tevreden terug. “De dubbel pakken op één dag. Ik loop al een tijdje mee en ik kan me niet herinneren dat dat al een keer eerder is gebeurd.”

Terug van blessure

“Ik hecht nog meer waarde aan de Hippiade titel, omdat de concurrentie nog groter is dan in het dekhengstenkampioenschap”, vervolgt Arends. “In Zuid werden we derde in het kampioenschap nadat May Dream net een lichte blessure had gehad. Op de Hippiade komen Noord en Zuid tegen elkaar. Dus we moesten van behoorlijk ver komen. Maar ik wist dat hij in topvorm was. Ik zei thuis al: nu moet het gebeuren. Ik twijfelde nog of ik twee keer zou starten, want twee keer vlammen is best een hele opgave. Maar het was echt super.”

Zelf gefokt

Over May Dream: “We hebben hem zelf gefokt. Als vijfjarige ben ik voor het eerste met hem gestart en wonnen we de nieuwelingencompetitie. Daarna verkochten we hem. Omdat hij als dekhengst best wat mans kan zijn, konden we hem vorig jaar terugkopen. In maart dit jaar werd hij kampioen aan de hand op de hengstenkeuring en nu twee titels erbij. May Dream is nu dertien jaar oud en de focus is nu op de sport. Hij heeft eigenlijk zeven jaar niet in de sport gelopen en nu drie kampioenschappen, dat is heel mooi.”

Els d’Achard van Enschut wint damesklasse

De damesklasse-Hippiade titel bij de hackney’s ging naar Els d’Achard van Enschut met Heartland Heartbreaker. De pony’s Reedhill’s Dancing Queen en Luuk van rijder Jan de Vaan werden getooid met de kampioenssjerp voor de titel bij de tweespannen hackney’s.

Hippiade titel Ereklasse voor Briljant

In de ereklasse tuigpaarden was het Hanneke van Wessel die haar stoere en extra showende vos Briljant (v. Larix) naar de titel reed. Briljant is door haar vader Joop gefokt en heeft de laatste maanden al veel gewonnen, waaronder veel damesklasse-rubrieken. Nu ging de Hippiade-titel in de damesklasse naar Marie-José Calis met de vijfjarige merrie Jara (v. Cizandro). Jara was een week eerder op de Nationale Tuigpaardendag in Ermelo derde in de finale ‘Topsportmerrie 2019’. Een combinatie in vorm.

Bij de tweespannen wist Freek Saris de titel te veroveren met het span Anton en Heraut. Eerder op de dag won Freek met Heraut ook de limietklasse.

Hippiade-kampioenen:

Tuigpaarden Ereklasse: Hanneke van Wessel met Briljant

Tuigpaarden Damesklasse: Marie-Jose Calis met Jara

Tuigpaarden Tweespannen: Freek Saris met Anton en Heraut

Hackney’s Ereklasse: Frank Arends met May Dream

Hackney’s Damesklasse: Els d’Achard van Enschut met Heartland Heartbreaker

Hackney’s Tweespannen: Jan de Vaan met Reedhill’s Dancing Queen en Luuk

NK Hackney’s Dekhengsten kleine maat: Frank Arends met May Dream

NK Hackney’s Dekhengsten grote maat: onvoldoende deelname

Bron KNHS