Goud en zilver voor Rudolf Pestman: ‘Diesel is in de kracht van zijn leven’

Met zijn imponerende 18-jarige bonte Diesel nam international Rudolf Pestman deel aan de Hippiade. Het resultaat: goud in de klasse Z dressuur en zilver in de vaardigheid klasse ZZ. “Iedere wedstrijd is opnieuw een strijd. Je moet er elke keer weer voor rijden en dat heb ik vandaag ook echt gedaan”, legt Rudolf Pestman uit.

Er was internationaal al veel succes voor de combinatie. “Dit jaar waren er minder wedstrijden. Gelukkig hebben we internationaal wel iets kunnen rijden. Maar minder dan dat ik gewild had. Ik heb de districtskampioenschappen in dressuur en vaardigheid gereden als training voor de wedstrijd en Le Pin, een week later. Diesel heeft gewoon wedstrijdritme nodig. Als reserve-kampioen werden we afgevaardigd naar de Hippiade. Dan moet je dat ook waarmaken. Goud in de dressuur en zilver in de ZZ vaardigheid. Super blij mee. Iedere keer weer.”

Enorm kicken

“Diesel is een super gaaf paard. Hij is nu 18 jaar. Hij is in de kracht van zijn leven en wordt iedere keer beter. Het is enorm kicken om met hem te kunnen werken. Volgend jaar is er weer een WK, dit jaar is er nog een internationale wedstijd in Pau. Dat is een flinke reis, maar heb ik wel heel veel zin in.”

Twee ijzers in het vuur

Volgend jaar dan nog een WK met Diesel? “We hebben Fair Play er bij en we gaan ze beiden trainen naar het kampioenschap. Als we mogen deelnemen dan kunnen we selecteren met twee ijzers in het vuur. Het lijkt dan alsof dit gewoon even tussendoor een titel pakken is op de Hippiade, maar het is toch echt er naar toe rijden en trainen.”

Bron: KNHS