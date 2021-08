Goud voor Bert Jan Zuidema in ZZ met zevenjarige Juventus

De beste 29 ZZ-combinaties van Nederland streden vanmiddag op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo om de KNHS-kampioenstitel. In de barrage kwamen tien ruiters aan start en lang leek Ernesto Canseco er met de gouden plak van door te gaan. Totdat Bert-Jan Zuidema met de pas zevenjarige Juventus in de ring verscheen. Met een tijd van 41,40 seconden was de ruiter twee seconden sneller dan Canseco en wist hij de kampioenstitel te veroveren.

Vlak voor de prijsuitreiking vertelde Zuidema: ”Ik weet dat ik een heel goed paard heb, maar hij is nog maar zeven. Hij heeft veel kwaliteiten en ik heb er goede verwachtingen van. Het is een paard met een zeer goede instelling, maar ik moet zeggen, ik heb hem nog niet eerder zo hard heb laten rennen als nu in de barrage. Maar als we het niet proberen dan winnen we ook niet! Dit is dan toch het moment om een keer een beetje gas te geven en dan is het mooi als het lukt! Juventus deed fantastisch mee!”

‘Gelukkig hebben we goede trainingsmogelijkheden thuis en voor Juventus was dat voldoende’

Zuidema is vol lof over zijn zevenjarige topper: ”Hij is ongelooflijk fijn, onverstoorbaar, een slimme jongen. Hij heeft twee parcoursen met de meetmomenten meegelopen en toen hebben we Valkenswaard gereden. Daar heb ik hem kunnen plaatsen voor Lanaken, dus we waren op de goede weg. Daarvoor heb ik nog de Drentse kampioenschappen gereden. Dus eigenlijk sinds corona vijf evenementen, niet heel veel dus. Gelukkig hebben we goede trainingsmogelijkheden thuis en voor Juventus was dat voldoende.”

Uitslag ZZ springen paarden

1. Bert-Jan Zuidema met Juventus (v. Glasgow-W Vh Merelsnest), 0/0-41.40 sec.

2. Ernesto Canseco met Gullit HBC (v. Cantos), 0/0-43.43 sec.

3. Rens Spreuwenberg met Hüpen’s Chin Champ (v. Chin-Chin), 0/0-48.08 sec.

Bekijk hier de volledige uitslag

Bron: Hippiade.nl