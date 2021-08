Goud voor Udo de Haan in dressuurklasse L paarden enkelspan

Met een score van 68,67% ging de KNHS-titel in de klasse L dressuur paarden enkelspan naar Udo de Haan met HSP Milan. Op Medal Plaza mocht hij de gouden medaille, kampioenschapslint en de rubrieksprijzen van sponsor Horka in ontvangst nemen.

Udo de Haan is vooral bekend in de paardenwereld als tuigpaardrijder met zijn Friezen, maar hij is sinds kort ook weer actief in de mensport. Udo vertelt: ‘Het is denk ik wel een jaar of tien geleden dat ik op de Hippiade Mennen ben geweest. Ik houd me vooral bezig met de Friezen en HSP Milan is voor het eerst sinds lange tijd weer een KWPN’er waarmee ik train. Ik had hem gekocht voor de handel, maar ik vind hem zo leuk dat ik hem liever niet weg doe en er nu zelf mee aan de slag ga. Ik ging vandaag helemaal blanco naar de Hippiade en had geen totaal verwachtingen, maar het ging verrassend goed. Milan is met vier jaar nog een jong paard en dit was pas zijn vierde wedstrijd. Het is een tuigpaard en vrij fris en best snel afgeleid. Ik heb hem daarom simpel losgereden vandaag en in de baan liep het gewoon lekker. Hij kan fijn soepel bewegen en heeft een goede uitgestrekte draf. Vooral met zijn souplesse en zijn sterke kwaliteiten kan ik erg goed uit de voeten. We trainen nu rustig verder en kijken wel wat het verder brengt.’

Bron: KNHS