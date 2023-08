Happy Athlete Prijs voor het eerst uitgereikt op Hippiade

Hoewel het nog een pilot betreft werd tijdens de KNHS Hippiade vandaag voor het eerst de Happy Athlete Prijs uitgereikt. De aanmoedigingsprijs om het paardvriendelijk rijden te bevorderen en de harmonieuze samenwerking tussen ruiter en paard te belonen, werd na afloop van de verenigingskampioenschappen aan vier amazones uitgereikt.

Na het ochtendprogramma, dat in het teken stond van de verenigingskampioenschappen bij de paarden, viel de primeur in de discipline dressuur te noteren voor Babet Westerink met haar Falstan en bij het springen voor Annabel Adriaanssen met Ponyhof’s On the Rock. De jury, die bovenal de verrichtingen tijdens het losrijden beoordeelde, sprak bij Westerink over een amazone die haar paard op een prettige wijze voorstelt. “Haar paard oogt ontspannen en lijkt plezier te hebben in oefeningen. Kortom, een fijne amazone die in goede harmonie met het paard samenwerkt.”

Westerink, die deel uitmaakte van de gouden vereniging van de Flevoruiters uit Dronten, was zelf zeer te spreken over dit initiatief. “Het is erg leuk om dit te winnen, en ik vind het goed dat op deze wijze iets waar veel over wordt gesproken, ook bij de KNHS, in de praktijk wordt gebracht.”

Ongedwongen beeld

Voor Annabel waren er eveneens mooie woorden te lezen in het juryverslag, zoals: “De ruiter heeft een mooie, zachte hand en een constante verbinding. Hierdoor ontstaat een harmonieus en ongedwongen beeld waar de juryleden, zowel op het voorterrein als in de ring, erg van onder de indruk waren. Amazone Adriaanssen voegde hier zelf aan toe: “Ik ben er wel bewust mee bezig dat mijn paard het fijn vindt wat we samen doen en dat hij het goed heeft. Dit is daar wel een mooie bevestiging van.”

Winnaars pony’s

Aan het eind van de dag mochten bij de verenigingskampioenschappen van de ponyclubs eveneens twee amazones het erepodium betreden en de bijbehorende versierselen in ontvangst nemen. In de discipline dressuur was Sophia de Voogt die met Virginia JS mooie woorden van de jury mocht ontvangen. “Een vriendelijke combinatie die gewaagd rijdt, met een amazone die respectvol is naar haar pony. Deze pony reageerde gehoorzaam en alert.”

Bij de springruitertjes mocht De Voogts nichtje Valerie Rodenburg naar voren komen. Over Valerie met haar pony Hamtaro, werd vermeld: “De ruiter heeft een stille houding, waardoor ze de pony niet stoort en er een heel vriendelijk beeld ontstaat. De ruiter laat een positieve houding zien richting haar pony en de omstanders.”

Over de Happy Athlete Prijs

Het doel van de Happy Athlete Prijs is om de aandacht die de KNHS heeft voor welzijn op een positief ingestoken manier te benaderen. Tijdens de Hippiade is aldus gestart met de pilot ervan waar de volgende vier criteria door de jury zijn meegenomen, die met plusjes en minnen op een protocol worden beoordeeld:

Er is een goede samenwerking tussen ruiter en paard (harmonie).

De combinatie geeft een ontspannen en ongedwongen indruk.

De ruiter gedraagt zich positief naar het paard en omgeving.

Het paard is gehoorzaam.

Henry Albertus behoorde tot de beoordelaars van vandaag. Het ervaren jurylid is zeer te spreken over het initiatief: “Dit was heel leuk, fijn en prettig om te doen en zeker voor herhaling vatbaar. Je bekijkt combinaties duidelijk minder vanuit de technische kant, maar meer wat je opvalt zowel in positieve als negatieve zin. Bijvoorbeeld hoe een ruiter het oplost wanneer je bij een paard even spanning ziet ontstaan. Nogmaals erg leuk en wat mij betreft gaan we hier mee door.”

Bron: KNHS