Hippiade 2021 in derde week augustus

De Hippiade 2021 staat op de agenda. In week 33 van 17 tot en met 21 augustus worden deze kampioenschappen voor de breedtesport verreden op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Uiteraard is er nog veel onzeker over het verloop van dit paardensportfeest, maar een begin met de voorbereiding is gemaakt.

Hoe de Hippiade week ingevuld gaat worden is nog niet exact bekend en erg afhankelijk van de ontwikkelingen rond de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

Verschillende scenario’s uitwerken

KNHS Manager wedstrijdsport Gerard Arkema kijkt wel al uit naar het kampioenschap. ”We gaan de komende weken verschillende scenario’s uitwerken, maar zeker is dat we er alles aan doen om de Hippiade 2021 door te laten gaan. Op 14 april hebben we als werkorganisatie overleg met alle Regiovoorzitters om verschillende scenario’s door te nemen, zodat iedereen zich maximaal voor kan bereiden. We streven er dan ook naar om in de tweede helft van april meer duidelijkheid te hebben. Alles is en blijft daarbij wel mede afhankelijk van de kabinetsbesluiten.”

Bron: Horses.nl/KNHS