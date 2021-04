Hippiade dit jaar in afgeslankte vorm

Dit jaar staat de Hippiade gepland van 17 t/m 21 augustus op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Het is nog niet zeker of er deze zomer evenementen mogen worden georganiseerd vanwege het coronavirus. De KNHS wil alles in het werk stellen om de Hippiade dit jaar door te kunnen laten gaan en heeft in afstemming met de KNHS-regiovoorzitters besloten om éénmalig een aantal wijzigingen door te voeren voor de disciplines dressuur en springen. De kern van deze wijzigingen is dat de Hippiade deze zomer kleinschaliger zal zijn.

Om het aantal mensen dat gelijktijdig op het terrein aanwezig is, zo klein mogelijk te houden, worden alle kampioenschaps-rubrieken dressuur- en springen over één proef verreden. Het aantal starts per rubriek is terug gebracht tot maximaal 36. Dit is ook vertaald in de verdeelsleutel.

Geen verenigingskampioenschappen

Bij deze editie van de Hippiade vinden er geen verenigingskampioenschap en afdelingsdressuur plaats. Bij deze onderdelen staat het teamgevoel altijd centraal. Volgend jaar worden deze onderdelen, als het mogelijk is, wel weer aan het programma toegevoegd.

Selectietraject

De KNHS-regio’s bepalen het selectietraject naar de Hippiade. Dit jaar zal dit er anders uit zien dan normaal. Naar verwachting kunnen er vanaf 11 mei weer meetmomenten verreden worden. Deze zullen door de KNHS-regio’s gebruikt worden als onderdeel van het selectietraject. Vrijwel alle Regiokampioenschappen staan gepland in juli. De KNHS-regio’s bepalen de wijze waarop er tot een afvaardiging voor de Hippiade gekomen wordt ook wanneer dit niet via een Regiokampioenschap kan.

Programma

Op dinsdag 17 augustus staat het mennen op het programma. Op donderdag 19 en vrijdag 20 augustus dressuur en springen. Op zaterdag 21 augustus zijn de pony’s aan de beurt en vindt voltige plaats. Zondag 22 augustus wordt gezien als de reservedag, mocht het, vanwege overheidsmaatregelen, nodig zijn om meer spreiding in het programma aan te brengen.

Bron: Horses.nl/KNHS