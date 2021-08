Hippiade: Hannelore Langbroek: ‘gewoon doorgaan!’

Met een score van 70,67% behaalde Hannelore Langbroek (15 jaar) samen met haar pony Turfhorst Riverman (10 jaar) het beste resultaat in de klasse L1 DE powered by HORKA. Langbroek versloeg Dominique van Dalsen en Myrne Lutters.

Hannelore is heel enthousiast over haar proef: “Het ging echt heel erg goed! Ik heb altijd veel moeite met het rijden van een rechte lijn A-C lijn, dat hebben we thuis heel veel geoefend en vandaag ging het super goed! Mijn pony vond het juryhokje een beetje eng, maar dat kwam gelukkig goed. Turfhorst Riverman is echt een super pony, hij is heel braaf en laat me nooit in de steek. Hij staat er altijd voor mij. We gaan nu doortrainen en dan door naar de L2.”

Een goede tip van Hannelore: “Gaat er een keer iets mis in je proef? Ga dan gewoon door, denk niet dat je hele proef verpest is.”

Dressuur klasse L1 cat. DE Powered by Horka

Hannelore Langbroek (Velsen-Zuid) – Turfhorst Riverman, 70,667% Dominique van Dalsen (Linschoten) – Dempsy Sil, 69,222% Myrne Lutters (Liessel) – Oosting Alexander, 69,222%

Klik hier voor de uitslagen.

Bron KNHS