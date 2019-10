Hippiade in 2020 in één week

De Hippiade werd eerder over meerdere weekenden verreden maar daar komt verandering in. In 2020 organiseert de KNHS het evenement in één week, namelijk van dinsdag 11 tot en met zaterdag 15 augustus.

“Dit is de laatste gezamenlijke schoolvakantieweek. En het belooft een spectaculaire hippische sportweek te worden”, aldus de KNHS over de gewijzigde programmering van de Hippiade.

Hippisch hoogtij

“Dat het paardensportevenement in één week plaatsvindt is nieuw ten opzichte van voorgaande jaren en zorgt voor een week hippisch hoogtij voor deelnemers, toeschouwers en voor zakelijke contacten. Het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo bruist dan van individuele wedstrijden, competities tussen verenigingen en hippische activiteiten.”

Programma

Verder meldt de KNHS druk bezig te zijn met de invulling van het programma.

Bron: Persbericht KNHS