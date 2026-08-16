Hippiade: Kampioenen verenigingen en teams gehuldigd

Op de Hippiade stond het op zaterdag 15 augustus 2026 in het teken van de teams en verenigingen. Naast de verenigingskampioenschappen voor paarden en pony's werden er acht viertal-kampioenschappen en drie zestal-kampioenschappen verreden.
Verenigingskampioenschap Paarden
- De Pasruiters (KNHS Regio Gelderland en Flevoland)
- De West Stichtse ruiters (KNHS Regio Utrecht)
- Nunspeetse Ruiterclub (KNHS Regio Gelderland en Flevoland)
Paarden viertal M
- Team Egberdina Hoeve (KNHS Regio Friesland), 74.083%
- Team Dinkelhoeve (KNHS Regio Overijssel), 71.417%
- Team Gronings Goud (KNHS Regio Groningen), 70.000%
Paarden viertal L
- De Heren van Barchem (KNHS Regio Gelderland en Flevoland), 70.584%, 70.4584%
- Team Varsseveld (KNHS Regio Gelderland en Flevoland), 69.167%
- TB Fore Gold (KNHS Regio Noord-Brabant) 68.917%
Paarden zestal L
- RV Bathmen (KNHS Regio Overijssel)
- LR Develruiters (KNHS Regio Zuid-Holland)
- LR Velp e.o. en PPSV De Spreng (KNHS Regio Gelderland en Flevoland)
Paarden viertal Kür op Muziek L/M/Z/ZZ
- De Stroomruiters (KNHS Regio Drenthe) 83.233%
- Team Egberdina Hoeve (KNHS Regio Friesland )80.700%
- De Peelrijders (KNHS Regio Limburg) 78.167%
Paarden viertal klasse Z/ZZ
- Girls and Their Diamonds (KNHS Regio Gelderland en Flevoland), 71.417%
- Team 4Fun (KNHS Regio Limburg), 69.334%
- Team Fourmidable (KNHS Regio Groningen), 69.000%
Paarden zestal klasse M
- LR NETA Mixed Emotions (KNHS Regio Groningen), 70.083%
- St. Steffenrijders (KNHS Regio Gelderland en Flevoland), 67.334%
- RV Molenruiters (KNHS Regio Gelderland en Flevoland), 66.750%
Pony’s viertal Klasse L A/B
- De Hullen (KNHS Regio Drenthe), 71.900%
- Draf Diva’s (KNHS Regio Noord-Brabant ), 67.400%
- Vijf Marken (KNHS Regio Overijssel), 66.800%
Pony’s viertal L
- Dazzling Dressage Diva’s (KNHS Regio Drenthe), 68.667%
- Team Varus (KNHS Regio Gelderland en Flevoland), 68.250%
- PC De Pasruiters (KNHS regio Gelderland en Flevoland), 66.750%
Pony’s viertal Klasse M/Z
- Fjouwertal Tricolore (KNHS Regio Friesland), 74.250%
- 4 Shades of color (KNHS Regio Friesland), 71.584%
- Dressuurteam SALVA (KNHS Regio Groningen), 67.834%
Pony’s zestal Klasse L
- HTC Hesseum (KNHS Regio Overijssel), 68.000%
- PC DE Graafschap, (KNHS Regio Gelderland en Flevoland), 64.667%
- De Berkelruiters (KNHS Regio Gelderland en Flevoland), 63.917%
Verenigingskampioenschap Pony’s
- The Cowgirls (Fee Hendrickx, Jitte Verhagen, Olivia Prinsenberg, Diede Verhagen, Nova Westerduin, Jill Smits, en Jinte Wijnen) KNHS Regio Noord-Brabant
- Klein maar Dapper (Zoë Boeve, Amy Vos, Alisa van Bommel, Corabel van Bommel, Sanna Vos, Lisa van Zeeburg, Abby Versteeg en Felice Borsboom) KNHS Regio Gelderland en Flevoland
- WMR 1 (Aivy Helder, Sophia Fekkes, Georgette Levering, Melle van der Leij, Carin Imming, Mieke Hakvoort , Eva Brin en Sara van den Handel) KNHS Regio Noord-Holland
Pony’s viertal Kür op muziek
- Dressuurteam SALVA, KNHS Regio Groningen, 84.200%
- Cowgirls Pitcrew, KNHS Regio Noord-Brabant, 80.967%
- Fjouwertal Tricolore, KNHS Regio Friesland, 76.833%
Bron: Horses.nl/KNHS