Hippiade: Lisa van den IJssel pakt M-titel bij C-pony’s

Lisa van den IJssel deed met Stoutens Winningmood de naam van haar pony eer aan, in het door Hartog gesponsorde kampioenschap van de klasse M cat. C. In een razendsnelle barrage klokte zij de beste tijd. Met een tijd van 35,14 was ze Lisa Schröder met Apache (tijd 37,83) ruim te vlug af. Brons was voor Renzo Zoer die met Marshall in 39,40 rondging.

De ontlading was groot toen de laatste starter in de barrage strafpunten opliep. Lisa pinkte een traantje weg en gaf haar pony een dikke knuffel. Ook de rest van de familie deelde meteen in de vreugde. “Ik was best wel zenuwachtig voor het kampioenschap, dus ik had niet zo goed geslapen. Maar gelukkig deed mijn pony het heel goed. Ik ben echt superblij”, vertelt Lisa van den IJssel.

Twee keer zilver

Naast haar zat Lisa Schröder met een grote smile op haar bonte Apache. Eerder deze week had ze ook al zilver gewonnen met haar andere pony McKenzy in de klasse B cat. D/E. Moeder Evelien pakte meteen de telefoon om het thuisfront van de tweede medaille op de hoogte te stellen. “Ik ben heel trots op Apache. Hij is al achttien jaar en ik heb heel veel van hem geleerd. Thuis helpt mama mij altijd met rijden want papa (Gerco Schröder red.) is bijna altijd op concours.” De box van McKenzy was al versierd met slingers, straks krijgt ook Apache slingers. Renzo Zoer kon net met zijn mooie vosroan schimmeltje Marshall net niet op tegen het geweld van de dames. Maar de jongste telg uit de Zoer-familie was net zo blij met zijn derde prijs.

Springen Klasse M Cat. C Powered by Hartog:

Lisa van den IJssel (Serooskerke) – Stoutens Winningmood, 0/0-35.14 sec. Lisa Schröder (Tubbergen) – Apache, 0/0-37.83 sec. Renzo Zoer (Echten) – Marshall, 0/0-39.40 sec.

Bron: KNHS / Horses.nl