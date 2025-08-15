Hippiade: maarliefst 19 kampioenen gehuldigd op tweede dag en Isabella Karajkovic prolongeert Z2-titel

Op de tweede dag van de Hippiade in Ermelo zijn er 13 pony-kampioenen gehuldigd bij de dressuur en 6 bij de voltige. Isabella Karajkovic prolongeerde haar Nationale titel in de klasse Z2 pony's. Ze stuurde First Hummer naar een score van 75.641% in de landenproef en 78.641% in de kür op muziek. Nicky Tenwolde zette ook een topscore neer met Crosby. Het duo liet 76.750% noteren in het L1.
Bekijk hieronder de medaillewinnaars.
Z2 pony’s cat. D/E
- Isabella Karajkovic met First Hummer (KNHS regio Utrecht) – 75.641, 78,167, 153.808
- Esmae Niessen met Strandgaards do it my way (KNHS regio Limburg) – 72.137, 77.483, 149.62
- Fabiënne Raijmakers met Wrong Is Right (KNHS regio Noord-Brabant) – 72.692, 76.925, 149.617
Z1 pony’s cat. D/E
- Florence Wind met Golden Star G WH (KNHS regio Drenthe) – 69.143%
- Stella Johnson met Pronk Stables Geronimo Taonga (KNHS regio Noord-Holland) – 67.476%
- Brecht Lunenburg met Super Sparkle (KNHS regio Noord-Brabant) – 67.00%
Z1/Z2 pony’s cat. C
- Mila Muziga met Selevia’s Angel (KNHS regio Groningen) – 71.410%
- Lotje Kao met Jutte (KNHS regio Overijssel) – 69.039%
- Sandy Brammer Langeberg met Heidepeel’s Stitch (KNHS regio Noord-Holland) – 68.077%
M1 pony’s cat. A/B/C
- Daan van der Bijl met Bram van het Gildeland (KNHS regio Gelderland) – 67.417%
- Tooske Twint met Remito’s Eastwood (KNHS regio Noord-Holland) – 67.417%
- Dycke de Wit met PVCVoordeel’s Sonic (KNHS regio Gelderland) – 66.500%
M1 pony’s cat. D/E
- Maud de Jong met Milente’s Prime Power (KNHS regio Noord Brabant) – 71.834%
- Beau van Leeuwen met Matcho ‘D’ van Prinsenhof’s (KNHS regio Noord Brabant) – 70.333%
- Emmelie de Gunst met Domingo du Bois (KNHS regio Gelderland) – 69.167%
M2 pony’s cat. A/B/C
- Meike Klijnsma met Fairytales Korriander (KNHS regio Friesland) – 69.250%
- Sterre Slosser met Remito’s Miracle (KNHS regio Limburg) – 68.417%
- Roos Musch met Goud TS (KNHS regio Gelderland) – 68.334%
M2 pony’s cat. D/E
- Evi Vlier met Gonna Be Famous (KNHS regio Overijssel) – 68.083%
- Babs de Best met Madam’s Madrid (KNHS regio Noord-Holland) – 67.500%
- Julie Smeets met Siepke’s Carlijn (KNHS regio Limburg) – 64.750%
L2 pony’s cat. A/B
- Fay van den Broek met Axle, Regio Limburg, 71.583
- Fay Lindeman, Hope Quail, Regio Gelderland, 67.667
- Veerle Sierveld, Sascha, Regio Zeeland, 65.917
L2 pony’s cat. C
- Amy Vos met Macciato, Regio Gelderland, 70.500
- Aniek van Aert met Gesa’s Farina, Noord-Brabant, 69.250
- Febe van der Velden met Woldberg’s Tobias, 68.667
L2 pony’s cat. D/E
- Amy Bax met Pleun EPJ (KNHS regio Gelderland) – 71.167%
- Pip Fredrikze met Amalia’s Shadow (KNHS regio Noord-Brabant) – 70.500%
- Fem van Den Hurk met Peru (KNHS regio Noord-Brabant) – 69.417%
L1 pony’s cat. A/B
1. Suus van den Broek met Pronk Stable’s Golden Spirit (KNHS regio Noord Brabant) – 71.500%
2. Saar Flier met Super Dexter (KNHS regio Overijssel) – 67.083%
3. Elaine Zoet met Ysselvliedt’s Hello Goldstar (KNHS regio Gelderland) – 67.00%
L1 pony’s cat. C
1. Lotte Nagtegaal met Limeted Edition (KNHS regio Zuid-Holland) – 69.000%
2. Amélie van Abeelen met Pebbles (KNHS regio Noord Brabant) – 67.500%
3. Eef van de Ven met Lexus van ’t Merelhof (KNHS regio Noord Brabant) – 64.167%
L1 pony’s cat. D/E
- Nicky Tenwolde met Crosby (KNHS regio Zuid-Holland) – 76.750%
- Maartje Sloof met Spoorzicht’s Jupiler (KNHS regio Noord-Holland) – 71.584%
- Celina Stroucken met Ravensbos’s Wonderboy (KNHS regio Limburg) – 71.500%
Klasse B teams Voltige
- Wittegheit 7 met Haranco, 6.887
- Flevoruiters 2 met Himalaya, 6.820
- Hornedamme 1, Rhy’s, 6.735
Klasse B pas de deux Voltige
- Anne Smak en Stella Mulder met Icarus, DWV, 7.330
- Semmy Klein – Bottenberg en Febe Meilink met Stan, 7.214
- Elize van der Hooft en Suzanne Schrader met Buick Hill, 7.180
Klasse B solo Voltige
- Myrthe Hut met El Arenal, RV Exloo, 7.170
- Jestiene van Roekel, De Nieuwe Heuvel, 7.137
- Sarina Mossel, Stal Homan, 7.099
Klasse L teams Voltige
- D´n Hoef 1 met Foreman, D’n Hoef, 6.760
- Horst a/d Maas 1 met Duncan, Horst a/d Maas, 6.549
- Horst a/d Maas 2 met Zamdoria, Horst a/d Maas, 6.468
Klasse L pas de deux Voltige
- Svetlana Haaring en Ivana Haaring met Duke, Any Dale, 6.806
- Isa Bronsema en Carmen Nieborg met Escobar, TOP, 6.682
- Amarins de Jong en Anna Roode met Zyndessa, Ravenruiters, 6.131
Klasse L solo Voltige
- Eline Leever met El Arenal, RV Exloo, 6.910
- Stella Mulder met Wallis, DWV, 6.905
- Krissy Driesse met Duke, Den Helder, 6.860
Bron: KNHS/Horses.nl