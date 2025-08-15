Hippiade: maarliefst 19 kampioenen gehuldigd op tweede dag en Isabella Karajkovic prolongeert Z2-titel

Op de tweede dag van de Hippiade in Ermelo zijn er 13 pony-kampioenen gehuldigd bij de dressuur en 6 bij de voltige. Isabella Karajkovic prolongeerde haar Nationale titel in de klasse Z2 pony's. Ze stuurde First Hummer naar een score van 75.641% in de landenproef en 78.641% in de kür op muziek. Nicky Tenwolde zette ook een topscore neer met Crosby. Het duo liet 76.750% noteren in het L1.