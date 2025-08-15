Hippiade: maarliefst 19 kampioenen gehuldigd op tweede dag en Isabella Karajkovic prolongeert Z2-titel

Op de tweede dag van de Hippiade in Ermelo zijn er 13 pony-kampioenen gehuldigd bij de dressuur en 6 bij de voltige. Isabella Karajkovic prolongeerde haar Nationale titel in de klasse Z2 pony's. Ze stuurde First Hummer naar een score van 75.641% in de landenproef en 78.641% in de kür op muziek. Nicky Tenwolde zette ook een topscore neer met Crosby. Het duo liet 76.750% noteren in het L1.

Door Maud de Bruijn

Bekijk hieronder de medaillewinnaars.

Z2 pony’s cat. D/E

  1. Isabella Karajkovic met First Hummer (KNHS regio Utrecht) – 75.641, 78,167, 153.808
  2. Esmae Niessen met Strandgaards do it my way (KNHS regio Limburg) – 72.137, 77.483, 149.62
  3. Fabiënne Raijmakers met Wrong Is Right (KNHS regio Noord-Brabant) – 72.692, 76.925, 149.617

Z1 pony’s cat. D/E

  1. Florence Wind met Golden Star G WH (KNHS regio Drenthe) – 69.143%
  2. Stella Johnson met Pronk Stables Geronimo Taonga (KNHS regio Noord-Holland) – 67.476%
  3. Brecht Lunenburg met Super Sparkle (KNHS regio Noord-Brabant) – 67.00%

Z1/Z2 pony’s cat. C

  1. Mila Muziga met Selevia’s Angel (KNHS regio Groningen) – 71.410%
  2. Lotje Kao met Jutte (KNHS regio Overijssel) – 69.039%
  3. Sandy Brammer Langeberg met Heidepeel’s Stitch (KNHS regio Noord-Holland) – 68.077%

M1 pony’s cat. A/B/C

  1. Daan van der Bijl met Bram van het Gildeland (KNHS regio Gelderland) – 67.417%
  2. Tooske Twint met Remito’s Eastwood (KNHS regio Noord-Holland) – 67.417%
  3. Dycke de Wit met PVCVoordeel’s Sonic (KNHS regio Gelderland) – 66.500%

M1 pony’s cat. D/E

  1. Maud de Jong met Milente’s Prime Power (KNHS regio Noord Brabant) – 71.834%
  2. Beau van Leeuwen met Matcho ‘D’ van Prinsenhof’s (KNHS regio Noord Brabant) – 70.333%
  3. Emmelie de Gunst met Domingo du Bois (KNHS regio Gelderland) – 69.167%

M2 pony’s cat. A/B/C

  1. Meike Klijnsma met Fairytales Korriander (KNHS regio Friesland) – 69.250%
  2. Sterre Slosser met Remito’s Miracle (KNHS regio Limburg) – 68.417%
  3. Roos Musch met Goud TS (KNHS regio Gelderland) – 68.334%

M2 pony’s cat. D/E

  1. Evi Vlier met Gonna Be Famous (KNHS regio Overijssel) – 68.083%
  2. Babs de Best met Madam’s Madrid (KNHS regio Noord-Holland) – 67.500%
  3. Julie Smeets met Siepke’s Carlijn (KNHS regio Limburg) – 64.750%

L2 pony’s cat. A/B

  1. Fay van den Broek met Axle, Regio Limburg, 71.583
  2. Fay Lindeman, Hope Quail, Regio Gelderland, 67.667
  3. Veerle Sierveld, Sascha, Regio Zeeland, 65.917

L2 pony’s cat. C

  1. Amy Vos met Macciato, Regio Gelderland, 70.500
  2. Aniek van Aert met Gesa’s Farina, Noord-Brabant, 69.250
  3. Febe van der Velden met Woldberg’s Tobias, 68.667

L2 pony’s cat. D/E

  1. Amy Bax met Pleun EPJ (KNHS regio Gelderland) – 71.167%
  2. Pip Fredrikze met Amalia’s Shadow (KNHS regio Noord-Brabant) – 70.500%
  3. Fem van Den Hurk met Peru (KNHS regio Noord-Brabant) – 69.417%

L1 pony’s cat. A/B

1.    Suus van den Broek met Pronk Stable’s Golden Spirit (KNHS regio Noord Brabant) – 71.500%
2.    Saar Flier met Super Dexter (KNHS regio Overijssel) – 67.083%
3.    Elaine Zoet met Ysselvliedt’s Hello Goldstar (KNHS regio Gelderland) – 67.00%

L1 pony’s cat. C

1.    Lotte Nagtegaal met Limeted Edition (KNHS regio Zuid-Holland) – 69.000%
2.    Amélie van Abeelen met Pebbles (KNHS regio Noord Brabant) – 67.500%
3.    Eef van de Ven met Lexus van ’t Merelhof (KNHS regio Noord Brabant) – 64.167%

L1 pony’s cat. D/E

  1. Nicky Tenwolde met Crosby (KNHS regio Zuid-Holland) – 76.750%
  2. Maartje Sloof met Spoorzicht’s Jupiler (KNHS regio Noord-Holland) – 71.584%
  3. Celina Stroucken met Ravensbos’s Wonderboy (KNHS regio Limburg) – 71.500%

Klasse B teams Voltige

  1. Wittegheit 7 met Haranco, 6.887
  2. Flevoruiters 2 met Himalaya, 6.820
  3. Hornedamme 1, Rhy’s, 6.735

Klasse B pas de deux Voltige

  1. Anne Smak en Stella Mulder met Icarus, DWV, 7.330
  2. Semmy Klein – Bottenberg en Febe Meilink met Stan, 7.214
  3. Elize van der Hooft en Suzanne Schrader met Buick Hill, 7.180

Klasse B solo Voltige

  1. Myrthe Hut met El Arenal, RV Exloo, 7.170
  2. Jestiene van Roekel, De Nieuwe Heuvel, 7.137
  3. Sarina Mossel, Stal Homan, 7.099

Klasse L teams Voltige

  1. D´n Hoef 1 met Foreman, D’n Hoef, 6.760
  2. Horst a/d Maas 1 met Duncan, Horst a/d Maas, 6.549
  3. Horst a/d Maas 2 met Zamdoria, Horst a/d Maas, 6.468

Klasse L pas de deux Voltige

  1. Svetlana Haaring  en Ivana Haaring met Duke, Any Dale, 6.806
  2. Isa Bronsema en Carmen Nieborg met Escobar, TOP, 6.682
  3. Amarins de Jong en Anna Roode met Zyndessa, Ravenruiters, 6.131

Klasse L solo Voltige

  1. Eline Leever met El Arenal, RV Exloo, 6.910
  2. Stella Mulder met Wallis, DWV, 6.905
  3. Krissy Driesse met Duke, Den Helder, 6.860

Uitslagen

Bron: KNHS/Horses.nl

