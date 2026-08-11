Hippiade Mennen: Dertien kampioenen gehuldigd

De tweede Hippiade-week is vandaag begonnen met het mennen, zowel voor paarden als pony's. Na deze sportieve strijd in Ermelo konden dertien kampioenen worden gehuldigd.
Dressuur Paarden enkelspan B
- Heddeke Zeegers met mp van T Beukenhof Z, 133.334
- Rosalina Nieuwenburg met Jiggy, 131.918
- Christian de Visser met Vince van de Kiezel, 128.584
Dressuur Paarden enkelspan L
- Susan Wind met Rense GDV, 131.001
- Iris Dries met Noel, 129.917
- Klaas Buist met Rimke van de Hagenstee, 129.834
Dressuur Paarden enkelspan M
- Udo de Haan met Ohio, 140.000
- Susan Wind met Evy Galloper GDV, 134.084
- John van den Broek met Nadal B, 132.751
Dressuur Paarden enkelspan Z
- Kim de Groot met Nareska, 134.334
- Arie Dibbits met Mancari, 132.084
- Gonne Dijkstra met Lutske fan Egypte, 130.750
Dressuur Paarden enkelspan ZZ
- Marrit de Vries met Ieteke Jildau fan Sparjeburd, 139.167
- Jacqueline de Groot-Apon met Kobaldi, 130.917
- Wim Warmenhoven met Kwint, 130.000
Dressuur Paarden tweespan B/L/M/Z/ZZ
- Udo de Haan met Sebas PJ / SvH Simmermoarn Fan ‘e Lytse Generaal, 138.33
- Wito Mink met Stal Hulkesteijn’s Otis / Stal Hulkesteijn’s Onyx, 126.157
- Mariette de Fouw met Jannes M 421 / Oedje van de Linde, 125.334
Dressuur Pony’s enkelspan B
- Marleen van Vendelo met Singels Guydo, 136.500
- Anouk Versluis met Bacardi, 135.417
- Angeline Zuidema met Wicked Braveheart, 134.667
Dressuur Pony’s enkelspan L
- Lindy Ulijn – Hanegraaf met Wilgerd’s Annabel, 140.251
- Marianne Wijdenes met Wrentnall Red Fox, 137.417
- Mascha Reijs met Cadlanvalley Voyager, 136.583
Dressuur Pony’s enkelspan M
- Manon Boorsma met Duo Penotti, 132.084
- Annika van de Berg met Jack Daniels af Jäboruder, 131.584
- Carine de Vos- Van der Drift met Kyano, 131.417
Dressuur Pony’s enkelspan Z
- Ingrid Elgersma met Amy Lacy Queen Bee, 125.834
- Lize Geraerts met Hellas, 124.334
- Anne Schievink met Iepke, 121.084
Dressuur Pony’s enkelspan ZZ
- Dick Bolt met Rozalie, 133.917
- Ellen Wijdenes met Wrentnall Red Fox, 132.167
- Hendrietta Lamein met Kastanjehof Jip, 131.084
Dressuur Pony’s tweespan B/L
- Irma Teunissen met Sam/Carlos, 135.501
- Wim van den Brink met Tinus/James, 129.167
- Nienke van de Burgh met Labri’s King / Incredibles Job, 128.667
Dressuur Pony’s tweespan M/Z/ZZ
- Raymond Leliveld met Frederik/Don, 134.501
- Sanne Janssen met Rhys/Tommy, 133.345
- Mary Bakker- Van Bijnen, 129.723
Vaardigheid Tweespan Pony’s M/Z/ZZ
- Hindrietta Lamein met Kastanjehof Jip / Optimist, 0.00 in 135.63 en barrage 0.00 in 63.03
- Sanne Janssen met Rhys/Tommy, 0.00 in 133.51 en barrage 0.00 in 63.34
- Nathaly Ruardy met Roosje / Zorro, 0.00 in 142.16 en barrage 0.00 in 67.18
Vaardigheid Enkelspan Paarden L
- Peter Coppens met Porsche C, 0.00 in 135.35 en barrage 0.00 in 83.99
- Heidi Berger – Ten Hove met Nero, 0.510 in 139.02
- Lotte van Esch met Yero, 3.000 in 132.92
Vaardigheid Enkelspan Pony’s ZZ
- Paul Kalisvaart met Gabriella, 3.00 in 124,67
- Klazien Kleermaker met Fleur, 3.050 in 130,10
- Ilse Steijvers met Tess, 3.990 in 131,97
Vaardigheid Enkelspan Pony’s Z
- Jacky Scheer met Amber van Equi Center, 2.410 in 139,82
- Kimberley Langezaal met Omega Cassanova Lights the Sky, 3.00 in 125,43
- Ronald van Eijk met Neverland, 3.00 in 127,55
Vaardigheid Tweespan Pony’s L
- Hindrietta Lamein met Highlight en Kastanjehof Jip, 0.00 in 126,73 en barrage 0.00 in 75,99
- Marlou Postma met Sijtsema’s Hidde Ps / Thunder’s Renz, 0.00 in 134,48 en barrage 0.00 in 81,05
- Lobke Weijers met Kjani van Lisan en Reflection, 0.00 in 136,31 en barrage 0.00 in 81,63
Vaardigheid Enkelspan Pony’s M
- Melanie Dekker met Kastanjehof Crystal, 0.00 in 129,85 en barrage 0.00 in 63,61
- Marjo van Wezel met Vivienne, 0.00 in 127,65 en barrage 0.00 in 64,64
- Rian van Arkel met Wild Woud’s Elroy, 0.00 in 127,50 en barrage 0.00 in 65,98
Vaardigheid Enkelspan Pony’s Sulky L/M/Z/ZZ
- Angeline Steijvers met Dreamer, 0.00 in 131,74 en barrage 0.00 in 78,94
- Naomi Fictoor met Oekie, 0.00 in 129,75 en barrage 0.00 in 83,58
- Amke Pastoors met Dancer, 0.00 in 133,96 en barrage 3.00 in 78,79
Vaardigheid Enkelspan Paarden M
1. Chantal Hekkert – Ogink met Femke, 4.100 in 148,20
2. Beau van der Steen met Yindee Armani, 4.840 in 149,68
3. Gonne Dijkstra met Lutske fan Egypte, 6.450 in 152,89
Vaardigheid Enkelspan Pony’s L
- Angeline Zuidema met Wicked Braveheart, 0.00 in 122.85 en barrage 0.00 in 75,92
- Ger Verstegen met Calypso, 0.00 in 128,75 en barrage 0.00 in 79,74
- Precilla ten Hoeve met Lady Silver Star, 0.00 in 136,94 en barrage 0.00 in 82.78
Vaardigheid Tweespan Paarden L/M/Z/ZZ
- Monte Visser met Ivanhoe Bloid en Monarch Bloid, 0.00 in 151,15 en barrage 0.00 in 91,51
- Chantal Hekkert-Ogink met Norbert en Meindert R, 3.00 in 153,31
- Bas Verheij met Onias H en Caramba Z, 5.890 in 167,77
Vaardigheid Enkelspan Z/ZZ
- Marije Willemsen met Nigel, 3.150 in 138,29
- Arie Dibs met Kensington, 3.820 in 136,63
- Clemens Verspeek met Elsenburgh’s Jasper 4.980 in 144,96
Bron: Horses.nl