Hippiade Mennen: Dertien kampioenen gehuldigd

De tweede Hippiade-week is vandaag begonnen met het mennen, zowel voor paarden als pony's. Na deze sportieve strijd in Ermelo konden dertien kampioenen worden gehuldigd.

Ellen Liem Door

Dressuur Paarden enkelspan B

Heddeke Zeegers met mp van T Beukenhof Z, 133.334 Rosalina Nieuwenburg met Jiggy, 131.918 Christian de Visser met Vince van de Kiezel, 128.584

Dressuur Paarden enkelspan L

Susan Wind met Rense GDV, 131.001 Iris Dries met Noel, 129.917 Klaas Buist met Rimke van de Hagenstee, 129.834

Dressuur Paarden enkelspan M

Udo de Haan met Ohio, 140.000 Susan Wind met Evy Galloper GDV, 134.084 John van den Broek met Nadal B, 132.751

Dressuur Paarden enkelspan Z

Kim de Groot met Nareska, 134.334 Arie Dibbits met Mancari, 132.084 Gonne Dijkstra met Lutske fan Egypte, 130.750

Dressuur Paarden enkelspan ZZ

Marrit de Vries met Ieteke Jildau fan Sparjeburd, 139.167 Jacqueline de Groot-Apon met Kobaldi, 130.917 Wim Warmenhoven met Kwint, 130.000

Dressuur Paarden tweespan B/L/M/Z/ZZ

Udo de Haan met Sebas PJ / SvH Simmermoarn Fan ‘e Lytse Generaal, 138.33 Wito Mink met Stal Hulkesteijn’s Otis / Stal Hulkesteijn’s Onyx, 126.157 Mariette de Fouw met Jannes M 421 / Oedje van de Linde, 125.334

Dressuur Pony’s enkelspan B

Marleen van Vendelo met Singels Guydo, 136.500 Anouk Versluis met Bacardi, 135.417 Angeline Zuidema met Wicked Braveheart, 134.667

Dressuur Pony’s enkelspan L

Lindy Ulijn – Hanegraaf met Wilgerd’s Annabel, 140.251 Marianne Wijdenes met Wrentnall Red Fox, 137.417 Mascha Reijs met Cadlanvalley Voyager, 136.583

Dressuur Pony’s enkelspan M

Manon Boorsma met Duo Penotti, 132.084 Annika van de Berg met Jack Daniels af Jäboruder, 131.584 Carine de Vos- Van der Drift met Kyano, 131.417

Dressuur Pony’s enkelspan Z

Ingrid Elgersma met Amy Lacy Queen Bee, 125.834 Lize Geraerts met Hellas, 124.334 Anne Schievink met Iepke, 121.084

Dressuur Pony’s enkelspan ZZ

Dick Bolt met Rozalie, 133.917 Ellen Wijdenes met Wrentnall Red Fox, 132.167 Hendrietta Lamein met Kastanjehof Jip, 131.084

Dressuur Pony’s tweespan B/L

Irma Teunissen met Sam/Carlos, 135.501 Wim van den Brink met Tinus/James, 129.167 Nienke van de Burgh met Labri’s King / Incredibles Job, 128.667

Dressuur Pony’s tweespan M/Z/ZZ

Raymond Leliveld met Frederik/Don, 134.501 Sanne Janssen met Rhys/Tommy, 133.345 Mary Bakker- Van Bijnen, 129.723

Vaardigheid Tweespan Pony’s M/Z/ZZ

Hindrietta Lamein met Kastanjehof Jip / Optimist, 0.00 in 135.63 en barrage 0.00 in 63.03 Sanne Janssen met Rhys/Tommy, 0.00 in 133.51 en barrage 0.00 in 63.34 Nathaly Ruardy met Roosje / Zorro, 0.00 in 142.16 en barrage 0.00 in 67.18

Vaardigheid Enkelspan Paarden L

Peter Coppens met Porsche C, 0.00 in 135.35 en barrage 0.00 in 83.99 Heidi Berger – Ten Hove met Nero, 0.510 in 139.02 Lotte van Esch met Yero, 3.000 in 132.92

Vaardigheid Enkelspan Pony’s ZZ

Paul Kalisvaart met Gabriella, 3.00 in 124,67 Klazien Kleermaker met Fleur, 3.050 in 130,10 Ilse Steijvers met Tess, 3.990 in 131,97

Vaardigheid Enkelspan Pony’s Z

Jacky Scheer met Amber van Equi Center, 2.410 in 139,82 Kimberley Langezaal met Omega Cassanova Lights the Sky, 3.00 in 125,43 Ronald van Eijk met Neverland, 3.00 in 127,55

Vaardigheid Tweespan Pony’s L

Hindrietta Lamein met Highlight en Kastanjehof Jip, 0.00 in 126,73 en barrage 0.00 in 75,99 Marlou Postma met Sijtsema’s Hidde Ps / Thunder’s Renz, 0.00 in 134,48 en barrage 0.00 in 81,05 Lobke Weijers met Kjani van Lisan en Reflection, 0.00 in 136,31 en barrage 0.00 in 81,63

Vaardigheid Enkelspan Pony’s M

Melanie Dekker met Kastanjehof Crystal, 0.00 in 129,85 en barrage 0.00 in 63,61 Marjo van Wezel met Vivienne, 0.00 in 127,65 en barrage 0.00 in 64,64 Rian van Arkel met Wild Woud’s Elroy, 0.00 in 127,50 en barrage 0.00 in 65,98

Vaardigheid Enkelspan Pony’s Sulky L/M/Z/ZZ

Angeline Steijvers met Dreamer, 0.00 in 131,74 en barrage 0.00 in 78,94 Naomi Fictoor met Oekie, 0.00 in 129,75 en barrage 0.00 in 83,58 Amke Pastoors met Dancer, 0.00 in 133,96 en barrage 3.00 in 78,79

Vaardigheid Enkelspan Paarden M

1. Chantal Hekkert – Ogink met Femke, 4.100 in 148,20

2. Beau van der Steen met Yindee Armani, 4.840 in 149,68

3. Gonne Dijkstra met Lutske fan Egypte, 6.450 in 152,89

Vaardigheid Enkelspan Pony’s L

Angeline Zuidema met Wicked Braveheart, 0.00 in 122.85 en barrage 0.00 in 75,92 Ger Verstegen met Calypso, 0.00 in 128,75 en barrage 0.00 in 79,74 Precilla ten Hoeve met Lady Silver Star, 0.00 in 136,94 en barrage 0.00 in 82.78

Vaardigheid Tweespan Paarden L/M/Z/ZZ

Monte Visser met Ivanhoe Bloid en Monarch Bloid, 0.00 in 151,15 en barrage 0.00 in 91,51 Chantal Hekkert-Ogink met Norbert en Meindert R, 3.00 in 153,31 Bas Verheij met Onias H en Caramba Z, 5.890 in 167,77

Vaardigheid Enkelspan Z/ZZ

Marije Willemsen met Nigel, 3.150 in 138,29 Arie Dibs met Kensington, 3.820 in 136,63 Clemens Verspeek met Elsenburgh’s Jasper 4.980 in 144,96

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Bron: Horses.nl