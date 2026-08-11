Hippiade: Programma aangepast door voorspelde hitte

Vanwege de verwachte hoge temperaturen aanstaande donderdag en vrijdag heeft de KNHS besloten het programma van de Hippiade aan te passen. Het springen pony’s op vrijdag 14 augustus wordt verplaatst naar zondag 23 augustus en het springen paarden op donderdag 13 augustus vindt plaats volgens een aangepast programma.

Ellen Liem Door

Vrijdag 14 augustus verplaatst naar zondag 23 augustus

De KNMI voorspelt voor aanstaande vrijdag lokale temperaturen van 34 graden in Ermelo. “Vanwege het welzijn en de veiligheid van de pony’s en de ruiters verplaatsten we deze Hippiadedag naar zondag 23 augustus. Het programma zal zoveel mogelijk hetzelfde blijven en ook de locatie blijft ongewijzigd”, aldus de KNHS. Het actuele programma wordt gepubliceerd op Equipe en via knhs.nl.

Aangepast programma donderdag 13 augustus

Donderdag 13 augustus wordt een lokale temperatuur verwacht van maximaal 32 graden. “Het springen paarden wordt daarom verreden volgens een aangepast programma van 7:00 uur tot 13:00. De temperatuur komt dan niet boven de 30 graden.”

Daarnaast worden extra maatregelen genomen:

Er wordt een klassiek met barrage gereden in plaats van een parcours over twee manches.

Losrijden kan in de geïsoleerde Amaliahal.

Er zijn extra waterpunten voor de paarden en de deelnemers en bezoekers.

Voor de paarden is er extra verkoeling (verneveling).

Er zijn extra (geïsoleerde) stallen te reserveren zodat paarden in de middag niet naar huis hoeven te reizen. Wil je hiervan gebruiken maken? Klik dan hier.

Overmacht

“We begrijpen dat bovenstaande maatregelen niet ideaal zijn voor de deelnemers die al lang uitkijken naar de Hippiade. Helaas is dit overmacht. De steeds extremere weersomstandigheden vanwege de huidige klimaatveranderingen zorgen ervoor dat wij, net als veel evenementenorganisaties, genoodzaakt zijn dit besluit te nemen. Welzijn en veiligheid van paard en ruiter staan altijd voorop”, meldt de KNHS.

Startlijsten

Bron: KNHS