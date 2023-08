Hippiade: springkampioenen 1,20, 1,30, 1,35 en 1,40 gehuldigd

De tweede week van de Hippiade is vandaag van start gegaan met het springen voor paarden. In vier klassen werden kampioenen gehuldigd: in het 1,20 m, 1,30 m, 1,35 m en 1,40 m. Deze combinaties lieten zien waarom ze tot de top van hun discipline behoren.

Een overzicht van de kampioenen:

Springen paarden klasse 1,20 m

1 Miranda Spronk-Rienties met Wezenberg’s Balou de Regor – 43,02 (KNHS Regio Overijssel)

2 Kim Gudmundsson met Michael Jackson W – 44,4 (KNHS Regio Friesland)

3 Laura Bakker met Fiesta – 40,05 (KNHS Regio Utrecht)

Springen paarden klasse 1,30 m

1 Gerwilmer Ton met Out of the Blue vd Haagakkers – 33,8 (KNHS Regio Gelderland)

2 Britt van Erp met Katalin Z – 34,91 (KNHS Regio Noord-Brabant)

3 Marco Sas met Furore Medico – 36,6 (KNHS Regio Noord-Holland)

Springen paarden klasse 1,35 m

1 Britt van Erp met Fornarina Z – 35,53 (KNHS Regio Noord-Brabant)

2 Claudia Morsink met Cointreau Z – 37,08 (KNHS Regio Overijssel)

3 Guido Jan Schoemaker met Kassandra van de Blarinckhorst – 37,3 (KNHS Regio Gelderland)

Springen paarden klasse 1,40 m

1 Claudia Morsink met Cekina Z – 37,04 (KNHS Regio Overijssel)

2 Marco Sas met Joule S – 37,59 (KNHS regio Noord-Holland)

3 Ester Damman-Blekkink met Corion – 38,02 (KNHS regio Gelderland)

Bron: KNHS