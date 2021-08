Hippiade-titel voor Eline Geurs: ‘Eindelijk een keer gelukt’

“Ik heb hier al een paar keer zilver gehaald en een keer brons, nog nooit goud. Eindelijk een keer gelukt”, vertelt Eline Geurs (27) voorafgaand aan de prijsuitreiking van de klasse ZZ vaardigheid pony’s. “Het voelt echt goed. Mijn pony’s liepen vandaag echt fijn. Andere jaren waren ze nog wel eens schrikkerig hier op de Hippiade, maar vandaag kwam alles juist goed."

“Ik rijd met twee spannen. Omdat het in handicap werd verreden moest ik kiezen. Ik koos voor mijn ervaren span, ondanks dat het woensdag in de training met het jonge span beter ging. Ik koos voor de zekerheid en dat heeft goed uitgepakt.”

Heel veelzijdig

Eline Geurs is heel veelzijdig bezig in de sport. “Ik men dressuur, vaardigheid en samengesteld en onder het zadel rijd ik met mijn pony bij de paarden dressuur, springen en eventing. Ze start Z2 dressuur bij de paarden met mijn D-pony en M-eventing. Ik vind allebei even leuk.”

Goed plannen

Hoe kan ze zo snel zijn in de barrage van de vaardigheid? “Goed plannen hoe ik mijn lijnen wil rijden. Mijn kleine pony staat rechts, dus ik weet dat de wendingen rechtsom beter gaan. Dit parcours had lange lijnen en was wat minder technisch. Dat ligt mijn span dan wat beter.”

Bron: KNHS